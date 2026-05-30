Bắt giam gã say xỉn lái xe tông chết người ở Lâm Đồng

Ngày 30/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Hùng (SN 1990, trú tại xã Liên Hương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 23/11/2025, sau khi uống rượu, Hùng lái xe máy chở người bạn về nhà. Khi lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, đoạn qua thôn 7 Liên Hương, xã Liên Hương, xe của Hùng tông vào bà T.T.T.N. (SN 1958, trú phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến bà N. bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Nguyễn Anh Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Nhận tin báo, Công an xã Liên Hương phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyễn Anh Hùng có nồng độ cồn 0,630mg/lít khí thở.

Sau nhiều tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý vụ việc theo quy định.