Bắt giám đốc thu học phí đào tạo lái xe của 100 học viên sai quy định

Ngày 19/1, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra năm 2022 tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn, ở TP Bắc Kạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh khám xét tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Linh (SN 1955), Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn; Cao Sinh Sáu, nguyên trưởng phòng đào tạo của công ty; về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Qua điều tra, xác minh, cảnh sát có đủ căn cứ xác định ông Linh đã chỉ đạo việc thu tiền học phí vượt quá quy định của 100 học viên lớp đào tạo, sát hạch lái ô tô hạng B2 Khóa K46 (thời gian đào tạo từ ngày 26/4/2022 đến 31/7/2022).

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Linh và Cao Sinh Sáu đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.