Bắt giám đốc chi nhánh PVcombank ở TPHCM

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường, SN 1985, giám đốc một chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Theo cảnh sát, Cường bị bắt để điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác. Động thái này xảy ra khi Phòng PC02 mở rộng điều tra đường dây “tín dụng đen” do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, SN 1971) cầm đầu.

Trần Hữu Cường bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC02 xác định “Má Hạnh” cùng con trai là Nguyễn Văn Đang (SN 1999) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nên lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 11/8, cảnh sát đồng loạt triển khai phá án, bắt khẩn cấp 5 đối tượng “Má Hạnh”, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (cùng SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994) và Lê Thành Bắc (SN 2002).

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

"Má Hạnh" cùng con trai bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo cảnh sát, “Má Hạnh” có tiền án về các tội Môi giới mại dâm và Cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ.

Đường dây của “Má Hạnh” hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay, theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất 180-360%/năm.

Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) để làm địa điểm thu tiền của người vay. Bước đầu, nhà chức trách xác định số tiền nhóm này thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.