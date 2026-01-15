Bắt giam 3 thanh niên tấn công nhóm người gần cầu Ba Son ở TPHCM

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lâm Vĩnh Hoà, Trần Bảo Phúc và Phan Học Văn (cùng SN 2007, ngụ TPHCM) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: D.T.).

Trước đó, nhóm của Hòa và nhóm của T. (SN 2004, ngụ phường Bình Trị Đông) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội

Đến rạng sáng 14/12/2025, trong lúc đi chơi ở khu vực công viên Sáng Tạo, gần cầu Ba Son, phường An Khánh, Hòa nhìn thấy nhóm của T. nên chạy xe máy đến nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Hòa dùng hung khí tấn công làm T. bị thương, phải khâu 5 mũi.

Qua công tác nắm tình hình, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiến hành truy xét, bắt giữ các đối tượng.

Theo Công an phường An Khánh, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, các thanh niên không lựa chọn được cách giải quyết ôn hoà và sử dụng bạo lực. Vụ việc này là một bài học, lời cảnh tỉnh đến toàn bộ giới trẻ khi lựa chọn cách giải quyết các mâu thuẫn gặp phải trong cuộc sống.