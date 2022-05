Bắt gã đàn ông đến Spa ép người đi nhà nghỉ không thành dùng dao đoạt mạng

Lê Văn Luân bị bắt khi đang lẩn trốn tại Lào Cai (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ Phòng Hình sự, Công an TP Hải Phòng hôm nay (12/5), đơn vị đang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với Lê Văn Luân (SN 1987, ở thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 3h ngày 28/4, Lê Văn Luân đến quán Spa Xuân Anh (ở Thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) tìm chị Đào Thị Xuân (SN 2000, ở Thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng) ép chị Xuân đi nhà nghỉ nhưng chị Xuân không đồng ý.

Bực mình, Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, lưng và cánh tay chị Xuân cho đến khi nạn nhân gục xuống mới chịu dừng tay. Sau khi gây án, Luân bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Xuân may mắn được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp kịp thời.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ cùng Công an huyện An Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tập trung xác minh, truy bắt đối tượng.

Tiến hành truy vết, xác minh truy bắt ở nhiều địa bàn tỉnh thành khác nhau, lực lượng truy bắt xác định được Luân đang lẩn trốn tại lán trại ở bìa rừng thuộc thôn Luồng Láo, xã Cốc San, thành phố Lào Cai (khu vực trên vành đai biên giới, hẻo lánh, ít người qua lại).

Khoảng 18h, ngày 10/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an Hải Phòng, Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức bắt giữ đối tượng an toàn.

Đối tượng sau đó được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng di lý về trụ sở để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Công an Hải Phòng, Lê Văn Luân là đối tượng từng có 2 tiền án, chuyên cho vay lãi nặng. Khi bị bắt Luân khai nhận, lẩn trốn tại khu vực trên với mục đích chờ mua vũ khí để tiếp tục tấn công gia đình chị Xuân rồi bỏ trốn sang Trung Quốc.