Bắt cóc người đàn ông Trung Quốc ở TPHCM, ép chuyển hơn 125 tỷ đồng

Ngày 13/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ma Cai (50 tuổi) 6 năm tù và Li Chuang (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật.

Liên quan đến vụ án, các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 đến 4 năm tù.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do thân thể và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và an toàn xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, một số bị cáo có nhân thân tốt.

Bị cáo Mai cai tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND đánh giá đây là vụ án có tổ chức, mang tính chất côn đồ, manh động, có yếu tố xuyên quốc gia. Các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Theo hồ sơ vụ án, Ma Cai nhận lời một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai thuê Li Chuang tham gia.

Nhằm thuận tiện trong việc giao tiếp, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm phiên dịch, với lời hứa trả công 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) sau khi hoàn thành công việc.

Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên di chuyển từ Lào về TPHCM. Tại đây, Xuyên lôi kéo Huỳnh Văn Toàn (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi) tham gia. Những người này có nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại khu vực quận 7, cung cấp thông tin cần thiết và được trả công hàng chục triệu đồng cho mỗi lần thực hiện.

Sau nhiều ngày lên kế hoạch và theo dõi, tối 28/2/2025, khi nhận được tin ông J. đang ăn uống tại khu vực quận 7, cả nhóm quyết định ra tay. Li Chuang điều khiển xe máy chở Ma Cai đến hiện trường để cảnh giới, các đối tượng còn lại đi ô tô theo sau.

Khi nạn nhân vừa mở cửa xe bước xuống, cả nhóm lập tức xông vào khống chế. Ông J. bám cửa xe chống cự, tri hô thì bị một đối tượng dí dao đe dọa, ép lên xe đưa đi.

Sau đó, nhóm này đánh đập, dùng búa, đinh và dao uy hiếp, đe dọa giết nạn nhân nhằm buộc ông chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử, quy đổi gần tương đương USD). Do không thể đáp ứng, nạn nhân xin giảm xuống còn 5 triệu USDT, tương đương hơn 125 tỷ đồng.

Bị ép buộc, ông J. phải gọi điện cho bạn bè vay mượn và chuyển trước 600.000 USDT (hơn 10 tỷ đồng) cho nhóm của Ma Cai. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, các bị cáo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.