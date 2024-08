Bắt cóc 2 trẻ ở TPHCM để ghi hình kiêu dâm, cô gái lĩnh 9 năm tù

Ngày 7/8, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TPHCM) đã mở phiên tòa xét xử kín để bảo vệ bí mật đời tư của các nạn nhân, tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) 3 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và 5 năm 6 tháng về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù.

Bị cáo Vi được dẫn giải ở tòa (Ảnh: X.D).

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10/2023, thông qua một ứng dụng hẹn hò, Vi quen biết và có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard (chưa rõ lai lịch). Khoảng một tháng sau, cô ta gặp và sống cùng Richard tại một khách sạn ở TPHCM. Trong thời gian này, Richard liên tục gửi cho Vi các clip quan hệ tình dục với các cô gái khác.

Ngày 3/12/2023, Richard xuất cảnh về nước. Sau đó, người đàn ông này nhắn tin yêu cầu Vi tìm các bé gái 6-12 tuổi để dụ dỗ, quay clip khiêu dâm gửi cho Richard, hứa hẹn sẽ về Việt Nam cưới Vi và cho tiền.

Tháng 3, Richard gửi cho Vi 500 USD và hứa khi nào tìm được bé gái thì sẽ thuê căn hộ cho Vi để quay clip khiêu dâm. Nghe lời bạn trai, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) và gặp cháu N.K.T.M. đang ngồi một mình. Biết M. 7 tuổi, thường xuyên xin tiền vào buổi tối, Vi tiếp cận.

Tối 3/4, Vi gặp lại M. và em của M. là L.H.T.L. (3 tuổi) đang ngồi vỉa hè và cho 2 bé 10.000 đồng. Sau đó, Vi dụ 2 bé đi ăn kem và gà rán. Trong lúc đó, Vi chụp hình 2 bé gửi cho Richard thì người này chọn bé 6 tuổi. Vì L. còn nhỏ, không ai trông coi, nên Vi dẫn L. đi cùng.

Vi dẫn các cháu bé đi bộ từ quận 1 sang quận 8, vừa đi vừa nhắn tin với Richard về chỗ ở. Một lúc sau, Richard nhắn tin thông báo đã thuê một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh). Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3/4 đến ngày 7/4, Vi đã quay 12 clip khiêu dâm để gửi cho Richard.

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1 và Công an quận Bình Thạnh, ập vào căn hộ, giải cứu thành công 2 bé và đưa Vi về làm việc. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi.

Đối với người đàn ông tên Richard, căn cứ vào hồ sơ điều tra và các tài liệu thu thập được, Công an TPHCM xác định khi vụ án xảy ra người đàn ông này đang ở Mỹ và trực tiếp chỉ đạo Vi thực hiện hành vi phạm tội.

Công an TPHCM đã gửi văn bản tới VKSND Tối cao yêu cầu tương trợ tư pháp từ Cơ quan Tư pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhưng đến nay chưa có phản hồi.

Đồng thời, Công an TPHCM đã gửi hồ sơ, tài liệu đề nghị Văn phòng Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu đăng ký người thuộc diện chú ý xuất nhập cảnh đối với Richard, thời hạn 5 năm từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2029.

Nhà chức trách quyết định tách vụ án hình sự về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm liên quan tới Richard để tiếp tục điều tra.