Bạo hành bé trai tử vong, chủ cơ sở giữ trẻ lĩnh 20 năm tù

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên (41 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sáng 16/7/2025, cháu L.A.K. được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do bị cáo Quyên làm chủ và trực tiếp trông giữ.

Bị cáo Nguyễn Thị Quyên tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Công).

Quá trình điều tra xác định, trong lúc trông trẻ, bị cáo nhiều lần dùng tay, chân và vật dụng tác động lên cơ thể cháu K.. Sau một lần bị Quyên bạo hành, nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở giữ trẻ do bị cáo Quyên làm chủ hoạt động không phép.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Quyên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình bồi thường phía bị hại 100 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên mức án nêu trên. Ngoài hình phạt tù, tòa buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại gần 280 triệu đồng.