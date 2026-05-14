Bán tài khoản ngân hàng, nhiều người bị xử phạt

Ngày 14/5, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị xử phạt gồm: T.T.K.A. (SN 1995), L.H.T. (SN 1991), H.T.H. (SN 1984), L.T.T. (SN 1982), L.N.U.T. (SN 2002), N.Q.V. (SN 2000) và L.H.C. (SN 1997), với mức phạt từ hơn 45 đến hơn 81 triệu đồng, tổng số tiền gần 370 triệu đồng.

Công an làm việc với một người bán tài khoản ngân hàng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả xác minh, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân.

Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP.

Riêng đối tượng L.H.C. đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thu lợi không nhiều nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này có thể bị đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Ngoài ra, chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.