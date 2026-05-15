Ban Giao thông TPHCM bị CSGT xử phạt vì đổ đá lấn đường đi

Chiều 15/5, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) về hành vi đổ đất, đá gây cản trở giao thông.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h30 cùng ngày, cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc trong lúc tuần tra trên đường Lã Xuân Oai đã phát hiện đất, đá công trình được đổ ngoài phạm vi thi công, gây cản trở việc đi lại của người dân trước số nhà 351B đường Lã Xuân Oai (phường Long Phước).

Qua xác minh, số vật liệu này thuộc dự án thi công cầu nhánh phải gói thầu xây lắp cầu, đường nhánh, đảm bảo giao thông thủy và phá dỡ cầu cũ thuộc dự án Xây dựng cầu Tăng Long do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư.

Thời điểm cán bộ CSGT phát hiện, nhà thầu đang thi công hạng mục cáp ngầm tại giao lộ Lã Xuân Oai - Lò Lu.

Thời gian qua, Đội CSGT Rạch Chiếc tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các dự án xây dựng có hành vi đổ vật tư hoặc thi công mất an toàn, ảnh hưởng đến giao thông.