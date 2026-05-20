Bác yêu cầu buộc Công ty Sen Vàng dừng dùng tên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Ngày 20/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang (trụ sở tại Hà Nội) trong vụ tranh chấp nhãn hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” đối với Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng) và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng).

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các quy định pháp luật và đánh giá toàn diện nội dung vụ án. Phía nguyên đơn không cung cấp được tình tiết mới, nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Buổi trao vương miện hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam do Công ty Sen Vàng tổ chức (Ảnh: Kiếng Cận Team).

Công ty Minh Khang cho rằng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho cuộc thi sắc đẹp mang tên “VIET NAM PEACE BELLA”. Năm 2019, nội dung cuộc thi được công bố gồm cả phần chữ và phần hình ảnh đi kèm với cụm từ “PEACE BELLA”, được dịch là “sắc đẹp hòa bình” hoặc “vẻ đẹp hòa bình”.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung đã sử dụng dấu hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” để tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam; quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội… mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty Minh Khang.

Nguyên đơn cho rằng hành vi này đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu TAND TPHCM buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” dưới mọi hình thức; gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan đã công bố trên các nền tảng và công khai xin lỗi.

Phản bác quan điểm của phía nguyên đơn, bị đơn cho rằng tên gọi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp uy tín, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 2013 đến nay, cuộc thi đã được tổ chức thường niên và hướng đến thông điệp chấm dứt chiến tranh, bạo lực.

Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hiện là một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được đưa vào Việt Nam và phổ biến với tên gọi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.