Bà Nguyễn Thị Như Loan nộp gần đủ tiền khắc phục hậu quả

Đến 15h ngày 10/4, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đã kết thúc phần tranh luận.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) thống nhất với tội danh truy tố thân chủ, tuy nhiên, người bào chữa cho rằng mức án mà VKS đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù treo với bị cáo vẫn còn nghiêm khắc.

Trong phần tự bào chữa, bà Loan không đi sâu vào hành vi mà xin phép HĐXX được trình bày một số băn khoăn, dù theo lời bà có thể gây bất lợi cho chính mình.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX thông báo trong sáng cùng ngày, bà Loan đã nộp thêm 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trước đó, bị cáo đã nộp 234 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục lên gần như toàn bộ thiệt hại.

Ngay sau đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét tuyên phạt bà Loan mức án 18-24 tháng tù treo.

Nói lời sau cùng, bà Loan thừa nhận hành vi sai phạm, bày tỏ sự ăn năn và xin nhận trách nhiệm. Bị cáo cho rằng sai phạm không xuất phát từ động cơ vụ lợi mà do chủ quan, tin tưởng vào hồ sơ pháp lý và xác nhận của cơ quan chức năng khi thực hiện giao dịch.

“Tôi đã ký hợp đồng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng không lường hết hậu quả”, bà Loan trình bày.

Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến cán bộ, nhân viên và hơn 4.200 cổ đông vì đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mọi người. Theo bà Loan, trong suốt quá trình điều tra, bà luôn hợp tác, khai báo trung thực và chủ động khắc phục hậu quả.

Đồng thời, bà Loan cho rằng số tiền khoảng 297 tỷ đồng là lợi ích của doanh nghiệp, không phải cá nhân, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo hưởng án cải tạo không giam giữ.

Trong khi đó, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) cho biết hậu quả vụ án cơ bản đã được khắc phục, các bị cáo đều tích cực hợp tác và chủ động sửa chữa sai phạm.

Ông Thung thừa nhận trách nhiệm của bản thân khi tin tưởng các bị cáo khác và chỉ đạo cấp dưới thực hiện, từ đó dẫn đến sai phạm. Bị cáo cũng nêu hoàn cảnh tuổi cao, sức khỏe yếu, nhiều bệnh lý, không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, đồng thời xin HĐXX xem xét khoan hồng.

“Bản thân tôi từng tham gia chiến đấu 10 năm, nay tuổi cao, sức khỏe yếu, từng bị đột quỵ, cần điều trị thường xuyên. Tôi mong HĐXX tạo điều kiện để tiếp tục chữa bệnh”, ông Thung trình bày.

Các bị cáo còn lại cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Theo kế hoạch, HĐXX sẽ tuyên án trong chiều cùng ngày.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý và chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý.

Trong quá trình xử lý khu đất, ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận với bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa để chuyển nhượng cho nhóm này, đồng thời chỉ đạo thành lập Công ty Phú Việt Tín và đề nghị giao đất cho doanh nghiệp này thực hiện dự án. Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn, nhóm của Linh và Dừa nắm quyền chi phối công ty.

Tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan tiếp cận và dù biết rõ khu đất chưa hoàn tất pháp lý (chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có giấy chứng nhận đầu tư) vẫn ký thỏa thuận mua với giá 460,9 tỷ đồng.

Bà Loan đã chuyển tổng cộng hàng trăm tỷ đồng cho Linh và Dừa, bao gồm tiền đặt cọc, tiền nộp sử dụng đất và các khoản bổ sung để hoàn tất việc mua vốn góp. Từ nguồn tiền này, Linh và Dừa mua 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín rồi chuyển nhượng lại cho bà Loan.

Đối với 1% vốn còn lại, bà Loan trực tiếp mua từ các công ty cao su mà không thông qua đấu giá, theo mức giá được ấn định từ trước. Đáng chú ý, ngay cả khi chưa hoàn tất việc sở hữu 100% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tập đoàn Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Loan bị cáo buộc hưởng lợi hơn 290 tỷ đồng; đến nay đã khắc phục hơn 283 tỷ đồng và đang bị kê biên nhiều bất động sản.