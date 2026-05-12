Ba đối tượng thuê nhà nghỉ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 12/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Công an phường Châu Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ.

Các đối tượng thuê nhà nghỉ tổ chức sử dụng ma túy (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Lâm Giang (SN 1982), trú tại phường Kim Bảng; Phạm Thanh Lan (SN 2003), trú tại phường Lê Hồ và Chu Thị Loan (SN 2004), trú tại phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.

Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ ma túy đá và ma túy tổng hợp các đối tượng mua về để tổ chức sử dụng.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.