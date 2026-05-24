Anh trai chém vợ chồng em ruột thương vong vì mâu thuẫn gia đình

Sáng 24/5, Công an xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) thông báo đã bắt giữ đối tượng Đ.C.C. (SN 1980, trú tại khu 5, xã Minh Hòa) để phục vụ công tác điều tra.

Theo xác minh ban đầu của công an, trưa ngày 22/5 đối tượng Đ.C.C. dùng hung khí tấn công khiến chị P.T.N. (SN 1986) tử vong, anh Đ.C.V (SN 1986) bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sinh hoạt.

Công an bắt giữ đối tượng Đ.C.C. để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an xã Minh Hòa).

Theo lãnh đạo UBND xã Minh Hòa, do mâu thuẫn trong gia đình, người anh trai - đối tượng Đ.C.C., mang dao tấn công vợ chồng em ruột của mình. Vụ việc khiến người em trai của C. bị thương nặng, còn em dâu tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ án mạng trưa ngày 22/5 (Ảnh: MXH).

Công an xã Minh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bình tĩnh, kiềm chế khi giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống.

Khi có vụ việc phức tạp xảy ra, người dân kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định.