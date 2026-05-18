Án tử hình cho kẻ sát hại mẹ ruột sau khi chơi ma túy ở TPHCM

Ngày 18/5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hà (35 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Giết người và Sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Hà sống cùng mẹ ruột là bà N.T.N và chị là bà V.T.N cùng 2 cháu gái tại phường Long Hương (TPHCM). Hà cũng là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Chiều 21/9/2025, Hà sử dụng ma túy và đến 3h ngày 22/9 thì xuất hiện ảo giác.

Đối tượng đã dùng dao uy hiếp mẹ ruột, chị gái cùng 2 cháu đang ngủ, ép các nạn nhân đi ra ngoài sân.

Sau đó, người mẹ và chị gái than mỏi chân, đi vào trong nhà liền bị Hà dùng dao tấn công. Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ

Sau khi các nạn nhân bỏ chạy, Hà dùng dao tự tử, nhưng được đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Tại phiên tòa, Vũ Văn Hà khai nhận đã nghiện ma túy gần 10 năm, từng đi cai nghiện, nhưng sau đó sử dụng lại.

Bị cáo thừa nhận không có mâu thuẫn với các nạn nhân và mong HĐXX tuyên bị cáo mức án cao nhất.

HĐXX nhận định hành vi của Vũ Văn Hà có tính chất côn đồ, cố ý xâm hại tính mạng của nhiều người. Đặc biệt nạn nhân lại là mẹ và chị ruột của bị cáo, nên cần có mức hình phạt cao nhất để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt là tử hình.