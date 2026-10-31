8 thanh niên bị khởi tố vì rủ nhau “đi Leo”, đuổi đánh người đi đường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, đồng thời đưa một đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Theo xác minh của Công an xã Đào Xá, đầu tháng 9 vừa qua nhóm 9 nam thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-18 (cùng trú tỉnh Phú Thọ) bàn bạc, thống nhất hẹn nhau “đi Leo”. Đây là tiếng lóng các đối tượng sử dụng chỉ việc tìm những người tham gia giao thông để gây sự, đánh nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm đối tượng tập trung tại xã Minh Đài, chuẩn bị 2 kiếm, ná cao su và 40 vỏ chai bia thủy tinh.

Nhằm đối phó với công an, những đối tượng này tháo biển kiểm soát, đeo khẩu trang, chia nhau điều khiển 5 xe máy di chuyển theo tuyến đường tỉnh lộ 316 đến xã Thanh Sơn để tìm người đánh nhau.

Khi đến địa bàn Thanh Sơn, nhóm đối tượng phát hiện 2 nam thanh niên đi cùng một xe máy nên liên tục rú ga, khiêu khích và truy đuổi khiến 2 người này hoảng sợ, tăng tốc bỏ chạy. Nhóm đối tượng tiếp tục dồn đuổi, đồng thời ném vỏ chai thủy tinh về phía những người này.

Chạy xe đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Lộc (xã Đào Xá), 2 nam thanh niên điều khiển xe máy rẽ trái vào khu dân cư thì bị một xe máy trong nhóm đối tượng trên đi cùng chiều va chạm. Hậu quả, nam thanh niên ngồi phía sau bị gãy xương cẳng chân trái.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ việc, một số đối tượng còn đập phá phương tiện của người bị nạn, lấy biển kiểm soát mang về nhà cất giấu.

Công an tỉnh Phú Thọ cho rằng vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với một bộ phận thanh thiếu niên có tâm lý thích thể hiện bản thân bằng những hành vi manh động, tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, tìm kiếm và gây sự, đánh nhau với người đi đường.

Những hành vi này không chỉ xâm phạm trật tự, an toàn xã hội mà còn có thể gây thương tích, thiệt hại về tài sản, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và người khác.