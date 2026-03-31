40 đối tượng bị bắt trong ngày khai trương hồ câu cá trá hình

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đã triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức câu cá trao thưởng bằng tiền.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an nắm bắt được thông tin hồ câu Lĩnh Đinh tại Ea Knuếc (Đắk Lắk) sẽ tổ chức khai trương giải câu cá vào ngày 28/3. Chủ quán còn quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội về thể lệ tham gia giải để thu hút người chơi.

Chủ hồ câu đăng thông tin trên mạng xã hội để thu hút các con bạc tham gia (Ảnh: Trương Nguyễn).

Khoảng 16h30 ngày 28/3, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích hồ câu, bắt quả tang hơn 40 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng bằng tiền.

Các con bạc đến từ nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu các loại cùng nhiều tang vật có liên quan. Người cầm đầu sới bạc và chủ hồ câu là Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc).

Theo điều tra ban đầu, Đinh Bộ Lĩnh thuê lại hồ câu của một người dân để tổ chức kinh doanh câu cá trao thưởng bằng tiền nhằm thu lợi bất chính.

Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và mức phí tham gia. Mỗi người tham gia chơi sẽ phải đóng 2,5 triệu đồng.

Hàng chục con bạc bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngày khai trương, Lĩnh thu của hàng chục con bạc hơn 107 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng trích 80-85% chi trả giải thưởng, chi phí tổ chức và số còn lại đối tượng thu lợi bất chính.

Theo cơ quan công an, đối tượng Lĩnh công bố giải thưởng là hiện vật bằng cần câu có giá trị 2-30 triệu đồng, nhưng thực tế các giải đều được chi trả bằng tiền mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 40 đối tượng và đang mở rộng vụ án.