30 “quái xế” gây náo loạn đoạn đường qua cánh đồng điện gió

Ngày 6/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đã xử phạt 30 thanh niên điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông tại khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết, xã Ia Băng, Gia Lai.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, hàng chục “quái xế” độ tuổi từ 17 đến hơn 20, thường xuyên tụ tập trên đoạn đường thuộc khu vực điện gió Ia Pết để dàn hàng ngang, nẹt pô, bốc đầu, chạy với tốc độ cao.

Các nhóm "quái xế" dàn hàng ngang càn quấy ở khu vực cánh đồng điện gió Ia Pết (Ảnh: Chí Anh).

Khi tham gia giao thông, nhóm thanh niên này còn có hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Một số người khác đứng hai bên đường theo dõi, cổ vũ. Những hành vi trên khiến người dân lưu thông qua khu vực cảm thấy bất an, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã mời làm việc 30 trường hợp vi phạm và lập biên bản xử lý với các lỗi như điều khiển xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh, không có giấy phép lái xe, đi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, sử dụng phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn về tiếng ồn, tự ý thay đổi kết cấu xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ (Ảnh: Chí Anh).

Tổng số tiền xử phạt 30 thanh niên đối với các lỗi vi phạm trên là hơn 110 triệu đồng.

Liên quan vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn môi trường an toàn tại điểm du lịch cánh đồng điện gió Ia Pết.