3 mẹ con ở TPHCM mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Thị Lệ (71 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi, cùng là con bà Lệ) và 9 đồng phạm về tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa (Ảnh: Hoàng Thơ).

Từ tháng 9/2020, Vũ Oanh là Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động tổ chức đánh bạc. Doanh nghiệp này mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng cho hoạt động giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Tháng 4/2021, Oanh kết nối với Mia (chưa rõ lai lịch) là nhân viên cộng tác với Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, chuyển sang Campuchia cho Mia sử dụng vào hoạt động đánh bạc. Vũ Anh rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng thực hiện hành vi tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.

Đến tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia cho Minh Khang sử dụng.

Minh Khang tạo nhóm Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Gaby (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Bonnie (Nguyễn Tuyết Vũ Anh) để trao đổi về hoạt động tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.

Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Võ Thị Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.

Trần Ngọc Thảo tổ chức cho 93 khách hàng mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.