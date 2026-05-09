2.250 tỷ đồng luân chuyển qua cả nghìn đại lý, 31 trang đánh bạc nước ngoài

Sáng 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn. Trong đó, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) được xác định giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống.

Theo điều tra, các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên minh, liên kết chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và dòng tiền, trong đó "OKVIP" giữ vai trò điều phối trung tâm.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Các hệ thống này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan để thuận lợi ẩn danh, né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Khi tình hình tại Campuchia và Thái Lan biến động, các đối tượng nhanh chóng chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro.

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh làm rõ mối liên hệ giữa các hệ thống đánh bạc với nền tảng trung gian thanh toán do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Đây là hệ thống thanh toán ngầm, kết nối với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động luân chuyển dòng tiền.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước siết quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng nghìn tỷ đồng vào hệ thống đánh bạc.

Tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên cả nước nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng bộ phận như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Nguyễn Hoàng Tuấn, người giữ vai trò cầm đầu, tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp để làm rõ phương thức hoạt động, dòng tiền và mối liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố chứng cứ, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.