19 người ở Đồng Nai thuê xe đến Bình Thuận giải quyết mâu thuẫn

Tối 23/10, qua công tác tuần tra vũ trang và nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) phát hiện thông tin có một số đối tượng ở Đồng Nai đang kéo đến khu vực Ba Đăng (xã Tân Hải, thị xã La Gi) để giải quyết mâu thuẫn với một số người tại địa phương.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Công an thị xã La Gi phối hợp cùng Công an huyện Hàm Tân phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 60B-057.99 có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển từ địa bàn huyện Hàm Tân nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Các đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ tại thị xã La Gi (Ảnh: Công an Bình Thuận).

Qua kiểm tra, công an phát hiện có 19 đối tượng đi trên xe cùng một số hung khí. Công an thị xã La Gi đã đưa số đối tượng trên cùng phương tiện, tang vật về trụ sở công an làm việc.

Những người này khai do có mâu thuẫn trong làm ăn mua bán hải sản tại khu vực bờ biển Ba Đăng, các đối tượng từ tỉnh Đồng Nai thuê xe khách đến thị xã La Gi để giải quyết mâu thuẫn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an thị xã La Gi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với số đối tượng nói trên; đồng thời xác minh nhân thân lai lịch để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.