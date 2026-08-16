13 bị can bị đề nghị truy tố sau màn bốc đầu xe ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án xảy ra tối 21/3 tại đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đoạn qua Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm bị can và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h ngày 21/3, 16 người trú tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) điều khiển 8 xe máy tập trung tại khu đô thị Phương Đông. Nhóm này rủ nhau đến TP Hạ Long (cũ) để "lượn đường".

Trước khi xuất phát, cả 8 xe đều bị tháo biển số nhằm tránh bị phát hiện. Trong quá trình di chuyển, nhóm nhiều lần chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Cơ quan điều tra xác định Đào Công Huy 4 lần điều khiển xe bốc đầu. Những người đi cùng khi nhìn thấy đã hưởng ứng, cổ vũ và tiếp tục chạy theo.

Người dân ghi lại cảnh nhóm chạy xe trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đoạn qua Quảng trường 30/10, rồi đăng lên mạng xã hội. Vụ việc gây bức xúc, tạo dư luận xấu và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 13 người gồm Đào Công Huy, Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Trung Kiên, Đặng Quốc Bình, Điệp Hải Ninh, Nguyễn Mạnh Tùng, Đặng Tùy Phong, Đinh Tuất Thành, Ngô Phi Hùng, Trương Thành Trung, Vi Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Long và Hoàng Hồng Sơn về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

3 người còn lại là Trần Duy Khánh, Đinh Hồng Phúc và Tạ Xuân Trường đều chưa đủ 16 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội danh trên. Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu đến Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý hành chính theo quy định.

Các đối tượng đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đi xe bốc đầu, quay livestream... (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài trách nhiệm hình sự, nhóm này còn phải chịu trách nhiệm về các vi phạm giao thông như điều khiển xe không gắn biển số, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe khi thay đổi chủ xe.

Theo cơ quan điều tra, các bị can còn trẻ, tính cách bốc đồng, khả năng kiềm chế bản thân hạn chế và nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Một số người bỏ học, đi làm sớm và thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình.

Cơ quan điều tra cho rằng tâm lý đua đòi, thích thể hiện bản thân trước đám đông là một trong những nguyên nhân khiến nhóm có hành vi gây mất an ninh, trật tự. Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em.