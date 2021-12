- Born to ride: Khởi nguồn của đam mê, tình yêu của tuổi trẻ dành cho cảm giác cầm lái, ưa “xê dịch”, ham mê những cung đường, và khám phá mọi miền tổ quốc.

- Ride as the King: Niềm tự hào mãnh liệt khi được tự do vùng vẫy trong vùng trời độc tôn của chính mình.

- Rule the roads: Khát khao chinh phục mọi cung đường, khám phá miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những nét đặc trưng về ẩm thực, văn hoá của mỗi nơi ta đặt chân tới.

- Above me only sky: Sự tự do, thoả chí tung hành để làm nên những chuyến đi rực rỡ sắc màu và tràn đầy kỷ niệm, khơi nguồn cho những cảm hứng sáng tạo.