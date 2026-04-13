Xung đột tại Iran có thể khiến ngành công nghiệp ô tô tổn hại nặng nề

Nhiều công ty vận tải biển đang né tránh eo biển Hormuz, mặc dù nó không chính thức bị đóng cửa, gây ra tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng. Nếu tình hình tiếp tục duy trì đến hết tháng 4 và sau đó eo biển này dần được mở cửa trở lại, doanh số ô tô toàn cầu được cho là vẫn sẽ giảm 800.000-900.000 chiếc trong năm nay.

Giả sử điều này xảy ra, khoảng 200.000 xe sụt giảm trong số đó có thể đến từ các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả-rập Saudi và UAE, tất cả đều bị gián đoạn đáng kể nguồn cung xe mới. Việc này sẽ dẫn đến thời gian chờ đợi lâu hơn và giá xe cao hơn, đồng thời khiến chi phí vận chuyển, bảo hiểm và hậu cần tăng vọt.

Chuỗi cung ứng của ngành ô tô đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Iran (Ảnh minh họa: Sota Tanaka).

S&P Global Mobility dự đoán rằng ngay cả khi eo biển Hormuz bắt đầu mở cửa trở lại sau tháng 4, điều kiện vận chuyển sẽ cần thời gian để phục hồi. Khối lượng vận chuyển trở lại bình thường có thể sẽ không xảy ra cho đến nửa cuối năm.

Sự gián đoạn sẽ không chỉ giới hạn ở doanh số xe mới trong năm nay. Theo S&P Global Mobility, doanh số ô tô toàn cầu năm 2027 có thể giảm 500.000 xe do ảnh hưởng dây chuyền của cuộc xung đột, đẩy tổng sản lượng sụt giảm lên hơn 1,4 triệu xe.

Tổng sản lượng xe có thể bị ảnh hưởng. Các nhà phân tích lưu ý rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự gián đoạn nguồn cung dầu và giá cả tăng cao; đồng thời, sản lượng xe ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có thể bị chậm lại.

Điều quan trọng là những tác động này chỉ có khả năng xảy ra nếu xung đột sớm chấm dứt trong tuần này, cho phép các hoạt động bình thường qua eo biển Hormuz trở lại. Nếu điều đó không xảy ra, hoặc nếu xung đột kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, như đã từng xảy ra với các cuộc xung đột khác trong khu vực, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn.