Xuất khẩu cao kỷ lục, BYD vẫn đau đầu vì doanh số giảm 8 tháng liên tiếp

Thương hiệu Fang Cheng Bao của BYD ra mắt dòng sedan mới tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 (Ảnh: CarNewsChina).

BYD đã bán được 314.100 xe du lịch trong tháng 4, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp hãng ghi nhận doanh số sụt giảm theo năm. Tuy nhiên, so với tháng 3 (295.639 xe), doanh số tháng 4 đã tăng 6,2%.

Kết quả tháng 4 cho thấy đã có sự phục hồi theo tháng, sau giai đoạn chững lại vì Tết Nguyên đán, nhưng BYD vẫn đang chịu áp lực lớn. Doanh số của hãng đã giảm liên tục kể từ tháng 9/2025, sau khi chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ trong tháng 7 và tháng 8 năm ngoái.

Điều này diễn ra bất chấp việc doanh số ngoài Trung Quốc của BYD đạt mức kỷ lục 134.542 xe du lịch và bán tải trong tháng 4, tăng 70,9% so với cùng kỳ. Thị trường nước ngoài chiếm tới 42,8% tổng doanh số tháng 4 của BYD, cho thấy xuất khẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu.

Trong 4 tháng đầu năm, BYD đã bán được 1.003.039 xe du lịch, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng giai đoạn, doanh số tại thị trường quốc tế đạt 455.707 xe, tăng 59,8%. BYD đặt mục tiêu bán 1,5 triệu xe tại thị trường nước ngoài trong năm 2026.

Tổng cộng, BYD đã bán được 321.123 xe trong tháng 4, bao gồm cả xe thương mại và xe buýt.

Thương hiệu chủ lực của BYD, bao gồm các dòng Dynasty và Ocean, đạt doanh số 273.448 xe, giảm 21,2% so với năm ngoái. Trong khi đó, Fang Cheng Bao - thương hiệu off-road vừa ra mắt dòng sedan kiểu dáng thể thao - tăng trưởng mạnh 190,2%, đạt 29.138 xe trong tháng 4. Thương hiệu cao cấp Denza ghi nhận doanh số giảm 26,9% xuống còn 11.250 xe, trong khi thương hiệu Yangwang tăng 95,6% lên 264 xe.

Dữ liệu doanh số tháng 4 được công bố trong bối cảnh BYD vừa báo cáo lợi nhuận quý I suy giảm. Lợi nhuận ròng của hãng giảm 55,4% so với cùng kỳ, xuống còn 4,09 tỷ nhân dân tệ (tương đương 599 triệu USD), khi cuộc chiến giá tại Trung Quốc và chi phí phần cứng tăng cao gây áp lực lên biên lợi nhuận.

BYD đã chịu áp lực lớn tại thị trường nội địa trong những tháng gần đây và đang cố gắng bảo vệ vị thế bằng các mẫu xe mới, công nghệ sạc siêu nhanh và đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, số liệu tháng 4 cho thấy dù tăng trưởng nhanh, xuất khẩu vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn sự suy giảm trong nước.

Giới quan sát cho rằng BYD có thể đang kỳ vọng hệ thống sạc Flash cùng thế hệ xe hỗ trợ sạc nhanh mới sẽ “giải cứu” doanh số, tạo ra lợi thế khác biệt rõ rệt cho hãng trong thị trường xe điện Trung Quốc vốn cạnh tranh khốc liệt.

BYD ngày càng phụ thuộc vào thị trường toàn cầu khi người tiêu dùng Trung Quốc chuyển sang các mẫu xe điện cao cấp hơn, đồng thời các chương trình trợ giá đổi xe cũ lấy xe mới đối với dòng xe giá rẻ dần mất hiệu quả.

Ngoài ra, nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết sẽ tăng giá hệ thống hỗ trợ lái do mình phát triển từ ngày 1/5, do chi phí chip nhớ toàn cầu gia tăng.