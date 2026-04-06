Xiaomi lại phát sóng trực tiếp buổi tháo rời xe để chứng minh chất lượng

Ngay trong những ngày đầu năm mới, Xiaomi đã phát sóng trực tiếp (livestream) quá trình tháo rời một chiếc YU7, với sự tham gia của CEO Lôi Quân (Lei Jun). Giờ đây, sau 3 tháng, hãng lặp lại việc đó với một chiếc SU7 Pro mới ra mắt.

Buổi livestream tháo rời xe SU7 Pro, CEO Lôi Quân là người thứ hai từ trái sang (Ảnh chụp màn hình).

CEO Lôi Quân trực tiếp tham gia quá trình “mổ xẻ” chiếc sedan chạy điện SU7 Pro phiên bản mới 2026, kiểm tra từ ngoại thất, nội thất, hệ thống điện, an toàn cho tới khung gầm. Buổi phát sóng kéo dài 3,5 giờ; trong đó, chiếc xe được tháo rời đến từng linh kiện.

Lôi Quân đã mời chuyên gia an toàn ô tô Zhu Xichan tham gia quá trình tháo rời chiếc xe. Đây là phiên bản tầm trung, dẫn động cầu sau, sử dụng pin LFP dung lượng 96,3kWh, hệ thống treo khí nén, giá bán 249.900 nhân dân tệ tại Trung Quốc (tương đương 956 triệu đồng).

Quá trình tháo rời xe bắt đầu từ lớp sơn. Theo đó, thân xe được chống ăn mòn bằng thép mạ kẽm, qua các công đoạn tiền xử lý và điện di. Xe được sơn ba lớp, với lớp đầu giúp tạo bề mặt đồng đều, lớp thứ hai quyết định màu sắc, và lớp thứ ba là sơn bóng bảo vệ, phủ hai lần và nung ở 140°C trong 20 phút để tăng khả năng chống trầy.

Một chi tiết đáng chú ý khi xem quá trình tháo rời xe là két tản nhiệt được đặt nghiêng để tiết kiệm không gian, tích hợp nhiều thành phần như dầm nhôm đúc, module làm lạnh, máy nén, điện trở PTC và mạch nước.

Việc tháo rời cho thấy hơn 90% cánh cửa được phủ vật liệu cách âm (Ảnh chụp màn hình).

Việc tháo rời cũng cho thấy dầm cản trước bằng nhôm tiêu chuẩn hàng không series 7, rộng 1.490mm. Nó bao phủ 79% chiều ngang xe và có hộp hấp thụ lực biến dạng 280mm.

Tỷ lệ thép cường lực cao và hợp kim nhôm của xe đạt 90,3%, trong đó có thép chịu lực tới 2.200MPa dùng cho khung cửa, trụ A và trụ C. Sàn sau có thiết kế 3 phần, giúp dễ sửa chữa sau va chạm (chỉ thay phần hỏng).

Xe được trang bị tiêu chuẩn 9 túi khí, bao gồm túi khí bên phía sau và túi khí rèm tích hợp.

Pin được bảo vệ bởi khung có hai dầm ngang thép 1.500MPa và hai dầm sàn thép 2.000MPa.

CEO Lôi Quân và chuyên gia kỹ thuật Zhu Xichan cũng kiểm tra chiếc xe sau va chạm lệch 50% ở tốc độ 60km/h. Theo đó, phần đầu xe hấp thụ lực tốt, dầm cản biến dạng rõ nhưng không bị rách, trụ A không bị biến dạng.

Xiaomi cho biết kể từ khi SU7 Pro 2026 ra mắt thị trường nội địa Trung Quốc vào ngày 19/3 đến nay, công ty đã nhận được 40.000 đơn đặt hàng.

SU7 2026 bản Standard và bản Pro dùng một mô-tơ điện đặt sau, cho công suất 235kW (tương đương 315 mã lực). Trong khi đó, bản AWD dùng hai mô-tơ, cho công suất kết hợp 508kW (681 mã lực).

Có ba tùy chọn pin, gồm: 73kWh (LFP), 96,3kWh (LFP), và 101,7 kWh (NMC), mang đến cho xe phạm vi hoạt động 720-902km theo chuẩn CLTC của Trung Quốc.