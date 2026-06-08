Theo công bố của Piaggio Việt Nam, toàn bộ các mẫu xe Piaggio và Vespa đang bán trong nước đều tương thích với xăng sinh học E10.

“Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm sử dụng nguồn nhiên liệu mới này mà không cần lo ngại về mặt kỹ thuật hay hiệu suất vận hành”, đại diện Piaggio Việt Nam khẳng định.

Dòng sản phẩm Vespa 946 được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Hãng xe Italy cũng đưa ra một số khuyến nghị với người dùng khi sử dụng xăng E10, như đổ xăng tại các trạm xăng uy tín để đảm bảo chất lượng, không sử dụng phụ gia nếu không có khuyến nghị từ nhà sản xuất, mang xe đến đại lý ủy quyền của Piaggio để vệ sinh định kỳ, xem sách hướng dẫn sử dụng để biết thêm về việc sử dụng loại nhiên liệu này…

Đặc biệt, theo Piaggio Việt Nam, với những mẫu xe Vespa đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí/bình xăng con, người dùng nên mang xe đến đại lý ủy quyền của Piaggio để bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi sang xăng E10.

Sách hướng dẫn sử dụng xe Piaggio và Vespa (Ảnh: Piaggio Việt Nam).

Cũng theo Piaggio Việt Nam, trong tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm của từng mẫu xe, nhà sản xuất đã ghi rõ nội dung khuyến nghị sử dụng xăng E10. Điều này đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn nhiên liệu sinh học đã nằm trong tính toán thiết kế cốt lõi và được thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi được xuất xưởng.

Piaggio Việt Nam khẳng định hai nền tảng động cơ độc quyền là i-Get và HPE luôn hoạt động trơn tru, bền bỉ và không chịu bất kỳ tác động tiêu cực nào từ cồn sinh học.

Thêm vào đó, công nghệ động cơ từ Italy giúp xe luôn giữ nguyên phong độ vận hành, êm ái, tăng tốc ổn định, đồng thời đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn khí thải khắt khe như QCVN (Việt Nam) và Euro (châu Âu).

Piaggio Việt Nam hiện đang bán chính hãng các dòng xe máy như Liberty, Medley, Beverly, MP3, Primavera, Sprint, GTS, GTV và dòng sản phẩm đặc biệt 946.