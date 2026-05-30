Xe mới sắp ra mắt, Ram 1500 đã qua sử dụng tụt giá 200 triệu chỉ sau 2 tuần

Gần thời điểm Thaco công bố giá bán chính thức của các dòng xe Ram sau khi nắm quyền phân phối, giá sang nhượng của những chiếc bán tải cỡ lớn này có xu hướng giảm mạnh trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Ví dụ như chiếc Ram 1500 Laramie Night Edition đời 2022 trong bài viết này.

Chiếc xe này đã từng được Dân trí đề cập trong bài viết hồi giữa tháng 5. Ở thời điểm đó, xe được một đại lý kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại TPHCM rao bán với mức giá 3,199 tỷ đồng. Sau hai tuần, giá xe đã giảm 200 triệu còn 2,999 tỷ đồng, nhưng không có nhiều người quan tâm.

Chiếc Ram 1500 Laramie Night Edition 2022 này mới đi khoảng 40.000km sau 4 năm. Các chi tiết nội/ngoại thất còn khá mới (Ảnh: Trung Thanh).

Với mức giá niêm yết lên tới 5,488 tỷ đồng ở thời điểm mới ra mắt, người dùng có nhiều lựa chọn xe sang trong cùng tầm tiền. Không phải khách hàng nào cũng chịu chi và đủ đam mê để sở hữu những mẫu bán tải cỡ lớn như trên, từ đó ảnh hưởng tới tính thanh khoản và khả năng giữ giá của dòng xe này.

Cơ sở kinh doanh trên giảm mạnh giá sang nhượng của chiếc Ram 1500 Laramie Night Edition 2022 chỉ sau hai tuần chủ yếu do xe mới sắp được ra mắt, theo nhận định của giới chuyên gia. Hiện tại, quyền phân phối các sản phẩm thuộc thương hiệu Jeep và Ram tại Việt Nam đã về tay Thaco, trước đó là JVA.

Theo kế hoạch, Thaco sẽ chính thức giới thiệu các mẫu xe mới vào ngày 30/5. Với dòng Ram 1500, có hai biến thể được phân phối là Rebel và RHO, đều thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời mới nhất, với một số thay đổi về trang bị so với dòng xe cũ được phân phối thông qua JVA.

Nội thất của Ram 1500 Laramie Night Edition 2022 (Ảnh: Trung Thanh).

Đáng chú ý, giá bán của các dòng Ram mới hứa hẹn sẽ dễ tiếp cận hơn so với thời nhà phân phối cũ, do dung tích động cơ thấp hơn. Theo xác nhận của Thaco, hai phiên bản Rebel và RHO của Ram 1500 2026 sẽ sử dụng máy 3.0L, tăng áp kép nhưng khác biệt về sức mạnh (420 mã lực, 636Nm hoặc 540 mã lực, 706Nm).

Trong khi đó, ở phiên bản tiền nhiệm do JVA phân phối (như chiếc Ram 1500 Laramie Night Edition 2022 trong bài), xe được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V8, dung tích 5.7L, sản sinh công suất tối đa 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 556Nm.

Theo biểu thuế nhập khẩu, các dòng ô tô sở hữu động cơ có dung tích xi-lanh từ trên 5.000cm3 đến 6.000cm3 phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt lên tới 130%. Trong khi đó, những xe có dung tích xi-lanh từ trên 2.500cm3 đến 3.000cm3 có mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 60%.

Ram 1500 Rebel 2026 (Ảnh: Ram).

Một số nguồn tin cho biết, Ram 1500 Rebel 2026 có thể sẽ được chốt giá dưới 4 tỷ đồng. Do đó, việc đại lý trên hạ giá chiếc xe này nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng là điều dễ hiểu.

Xét trên thông số sức mạnh, những chiếc xe đời cũ không mạnh bằng Ram 1500 2026, nhưng có thể là lựa chọn hấp dẫn với những người dùng mong muốn trải nghiệm máy V8 hút khí tự nhiên. Dù là xe bán tải, Ram 1500 được phân loại đăng kiểm là ô tô con pick up, không bị giới hạn niên hạn sử dụng hay tuân thủ theo quy định riêng.