Xe máy điện thể thao VinFast Viper mở cọc sớm với loạt ưu đãi

Thiết kế thể thao, nhiều trang bị hiện đại

Chốt cọc chiếc VinFast Viper ngay trong ngày đầu tiên mở bán, anh Tuấn Anh (28 tuổi, chuyên viên thiết kế tại TPHCM) không giấu được sự háo hức.

“Ngay khi thấy hình ảnh, tôi đã bị thuyết phục bởi thiết kế ‘ngầu’ và thể thao của Viper”, anh Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc sau khi đặt mua xe thành công.

Bên cạnh những ưu điểm về vẻ bề ngoài, anh Tuấn Anh cũng rất ưng ý khi mẫu xe điện cao cấp của VinFast sở hữu loạt trang bị công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc.

Thiết kế đậm nét thể thao của VinFast Viper (Ảnh: VinFast).

Hệ thống đèn Full LED hiện đại không chỉ mang lại hiệu quả chiếu sáng ấn tượng mà còn tôn lên vẻ ngoài sắc sảo của chiếc xe. Dù mang thiết kế thể thao, Viper vẫn tối ưu không gian với cốp xe rộng rãi ngay cả khi lắp 2 pin, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cá nhân.

Điểm nổi bật trên Viper chính là hệ thống khung gầm tối ưu và trang bị giảm xóc cao cấp. Sự kết hợp giữa giảm xóc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi có bình dầu phụ phía sau giúp mang lại sự êm ái tối đa trên mọi điều kiện địa hình. Đánh giá về trang bị nổi bật này, kênh Trí Đê Motovlog tỏ ra tâm đắc: “Lần đầu tiên tôi thấy trên một chiếc xe máy điện có phuộc sau được trang bị tốt như vậy”.

Cùng với đó, reviewer (người đánh giá) của kênh cũng cho rằng VinFast đang hoàn thiện dải sản phẩm xe máy điện, qua đó đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng. Chất lượng các dòng xe được người dùng đánh giá cao bởi động cơ khỏe, vận hành êm ái, đầy đủ trang bị an toàn.

Xe được đánh giá có cảm giác lái tốt và ổn định (Ảnh: VinFast).

“Trải nghiệm qua các mẫu xe máy điện VinFast, tôi thấy cảm giác lái của xe tốt và ổn định. Việc của tôi bây giờ là chọn lựa xe đúng nhu cầu, đúng gu và sở thích, và Viper là quyết định hợp lý”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Quyết định xuống tiền của anh Tuấn Anh cũng là lựa chọn của nhiều khách hàng khi VinFast chính thức mở cọc Viper từ 1/3. Trên các diễn đàn người dùng, rất đông khách hàng đã chia sẻ việc chốt cọc thành công mẫu xe.

Chi phí hợp lý cùng loạt đặc quyền trong đợt đặt cọc sớm

Bên cạnh sức hút từ thiết kế và chất lượng vận hành, VinFast Viper còn giải quyết được bài toán kinh tế cho người dùng đô thị nhờ lợi thế từ hệ sinh thái trạm đổi pin V-Green đang phủ sóng rộng khắp.

Trạm sạc và đổi pin (Ảnh: VinFast).

Anh Hoàng Minh (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), một người vừa quyết định mua chiếc Viper theo diện thuê pin, chia sẻ: “Chi phí thuê pin phải chăng trong khi thao tác đổi pin cũng rất tiện mà không phải xếp hàng chờ đợi nên tôi chốt luôn”.

Anh Minh nhận định, bên cạnh đổi pin, anh cũng được tư vấn về tùy chọn mua pin và được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương đương quãng đường di chuyển tối thiểu 800 km/tháng) kéo dài đến hết ngày 30/6/2028. Vì vậy, người dùng gần như không mất đồng nào cho chi phí năng lượng hằng tháng.

Giai đoạn từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/3 được xem là “thời điểm vàng” để sở hữu mẫu xe này. Khách hàng tiên phong đặt cọc sớm sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Viper cũng như các mẫu xe máy điện VinFast vẫn đang tiếp tục nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, người mua được giảm trực tiếp 6% vào giá bán, và hưởng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe.

Đi kèm với đó là chế độ bảo hành xe 6 năm và bảo hành pin 8 năm. Ngoài ra, người mua cũng có thể lựa chọn phương án trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và được hưởng mức lãi suất ưu đãi.

Với mức giá niêm yết từ 39,9 triệu đồng (không kèm pin), cộng hưởng cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính và miễn phí đổi pin, VinFast Viper hứa hẹn sẽ là mẫu xe điện được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong thời gian tới.