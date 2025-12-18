Xe hybrid đua ưu đãi trước thềm giảm phí, có mẫu hạ giá hơn 100 triệu đồng

Trong tháng cuối cùng của năm, nhiều mẫu xe hybrid (HEV) gây chú ý khi được nhà phân phối áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá lớn. Theo giới chuyên gia, đây là nỗ lực chạy doanh số của các hãng xe, trong bối cảnh người dùng đang có tâm lý chờ chính sách thuế, phí mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Toyota Camry, Corolla Cross và Yaris Cross

Trong tháng 12, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại lớn cho nhiều mẫu xe, bao gồm các dòng sản phẩm hybrid (trừ Innova Cross HEV). Theo đó, hai phiên bản HEV của Toyota Camry được hãng xe Nhật hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ là Corolla Cross HEV và Yaris Cross HEV hưởng mức 50%.

Ưu đãi này giúp giá bán thực tế của Toyota Camry HEV giảm 146-153 triệu đồng xuống mức 1,314 tỷ và 1,377 tỷ đồng. Trong khi đó, Corolla Cross HEV được giảm 46 triệu xuống 859 triệu đồng; Yaris Cross giảm 38 triệu còn 727 triệu đồng, tặng kèm gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm.

Toyota Camry HEV có ưu đãi lớn nhất một phần bởi mẫu xe này được định vị ở phân khúc sedan hạng D, nhóm xe mà khách Việt đã không còn “mặn mà” (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda Civic và HR-V

Honda cũng tung ưu đãi gần như cho toàn bộ dải sản phẩm hybrid trong tháng 12, trừ CR-V e:HEV RS đang hết hàng, rục rịch chuyển sang lắp ráp. Theo đó, Civic e:HEV RS được khuyến mại nhiều nhất tới 100% lệ phí trước bạ, áp dụng cho khách hàng trả thẳng và xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 100 triệu đồng, giúp giá bán thực tế của Honda Civic e:HEV RS VIN 2024 hạ xuống còn 899 triệu đồng. Với khách hàng mua trả góp, hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 50 triệu đồng.

Sức tiêu thụ của Honda Civic e:HEV RS không mấy nổi bật trong nhóm xe xăng lai điện, với lũy kế doanh số 11 tháng đầu năm đạt 238 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda HR-V e:HEV RS cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 44 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 825 triệu đồng. Cả hai mẫu xe hybrid này đều được tặng 1 năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Suzuki XL7 và Fronx

Trong tháng 12, Suzuki XL7 Hybrid được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 60 triệu, hạ giá còn 539,9 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng gói bảo dưỡng lên tới 3,5 năm.

Với Suzuki Fronx, hai phiên bản có cấu hình mild-hybrid là GLX và GLX Plus được hỗ trợ 100% cùng 50% lệ phí trước bạ. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm tương ứng là 60 triệu và 35 triệu đồng, giúp giá bán thực tế hai biến thể này hạ xuống 539 triệu và 614 triệu đồng.

Chương trình khuyến mại trên áp dụng cho xe VIN 2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Kia Carnival Hybrid

Giữa tháng 12, Kia Việt Nam giới thiệu Carnival Hybrid với 3 phiên bản, gồm: HEV Premium (tiêu chuẩn, 7 chỗ), Hybrid Signature (cá nhân hóa màu nội thất) và Hybrid Signature tùy chọn hàng ghế 2 VIP. Giá bán của các biến thể này khởi điểm từ 1,619 tỷ, nhưng ngay lập tức có ưu đãi 80 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi HEV Premium 7S 1.619.000.000 80.000.000 1.539.000.000 Hybrid Signature 1.799.000.000 80.000.000 1.719.000.000 Hybrid Signature (VIP) 1.879.000.000 80.000.000 1.799.000.000

Giá bán thực tế của Kia Carnival Hybrid trong tháng 12 (Đơn vị: Đồng).

Kia Carnival Hybrid sử dụng hệ truyền động gồm động cơ xăng, tăng áp 1.6L kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 242 mã lực (Ảnh: Kia Việt Nam).

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ ngày 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức phí tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.

Điều đó có nghĩa là giá bán cũng như biểu giá tính phí trước bạ của các dòng xe HEV sẽ giảm đáng kể từ năm 2026, hứa hẹn giúp người dùng tiết kiệm tới cả trăm triệu đồng. Mức giảm sẽ tùy chủng loại và dòng xe.