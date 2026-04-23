Xe đạp điện Olto tích hợp nhiều công nghệ như ô tô

Mẫu xe hai bánh chạy điện Infinite Machine Olto nặng gần 80kg, có thể đạt tốc độ lên đến 53km/h, đang được bán như một chiếc xe đạp điện ở Mỹ, do quy định phân loại phương tiện tại thị trường này.

Chiếc xe được phân loại là xe đạp điện nhưng về cơ bản có tính năng vận hành như xe máy điện (Ảnh: Infinite Machine).

Olto có giá khởi điểm 3.495 USD, tương đương gần 92 triệu đồng, và với mức giá đó, người mua sẽ nhận được một hệ thống điện 48V, bộ pin rời 25Ah, động cơ điện 2kW đặt ở trục sau.

Xe còn có thân cấu tạo bằng nhôm chịu được thời tiết khắc nghiệt, mở khóa bằng thẻ NFC, định vị GPS, cảnh báo chống trộm, khóa tay lái tự động, sạc USB-C và thậm chí cả tính năng cập nhật phần mềm qua mạng.

Nói cách khác, mẫu xe hai bánh này được trang bị công nghệ phong phú, hiện đại hơn cả một số ô tô.

Điểm nổi bật nhất của Olto là khả năng tùy biến vận hành theo cách sử dụng của người điều khiển xe. Cụ thể, ở chế độ Class 2, nó hoạt động như một chiếc xe đạp điện hợp pháp với tốc độ tối đa 32km/h và điều khiển bằng ga.

Khi chuyển sang Class 3, xe có thể đạt tốc độ tối đa 45km/h và người điều khiển cần sự hỗ trợ của bàn đạp.

Thiết kế bàn đạp rất nhỏ, gần như chỉ mang tính tượng trưng để sản phẩm được xếp vào phân khúc xe đạp điện (Ảnh: The Verge).

Khi chuyển sang chế độ off-road, xe đạt tốc độ tối đa khoảng 53km/h. Infinite Machine cho biết ứng dụng đi kèm thậm chí có thể điều chỉnh cài đặt tốc độ tối đa tùy theo luật lệ địa phương. Trong bài đánh giá Olto, tạp chí The Verge tại Mỹ cho biết xe đã đạt được tốc độ khoảng 58km/h.

Với phạm vi hoạt động khoảng 64km sau mỗi lần sạc pin, Olto đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Tuy nhiên, nếu pin cạn, thì việc đạp xe là một thử thách không nhỏ, vì xe nặng gần 80kg.

Bộ pin được bố trí ở dưới yên, có thể tháo rời để sạc ở bất cứ đâu.

Ngoài hàng loạt công nghệ hiện đại kể trên, Olto còn ghi điểm ở tính linh hoạt và tiện dụng. Xe có sẵn với rất nhiều phụ kiện, như giá chở trẻ em, thùng, giỏ chứa đồ, giá đỡ...