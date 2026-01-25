"Xe chơi" Honda CT-125 bị triệu hồi tại Việt Nam

Honda Việt Nam chính thức triển khai chiến dịch triệu hồi mẫu CT-125 phiên bản 2025, được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu, phân phối chính hãng trong nước. Các xe thuộc diện ảnh hưởng được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2025.

Theo thông tin từ Honda, tổng cộng có 70 chiếc CT-125 nằm trong diện triệu hồi. Trong số này, khoảng một nửa đã được bàn giao tới tay khách hàng, số còn lại đang tồn kho tại các đại lý.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi liên quan tới độ vát của ốc trục bánh trước trên các xe thuộc diện ảnh hưởng. Honda cho biết, trong một số tình huống tiếp xúc hoặc va chạm tại vị trí này khi tham gia giao thông, độ vát không phù hợp của ốc trục có thể làm gia tăng nguy cơ gây thương tích cho người khác.

Dù vậy, hãng xe Nhật Bản khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ sự cố thực tế nào phát sinh từ lỗi nêu trên. Nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn, các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước.

Khách hàng đang sở hữu Honda CT-125 nằm trong diện ảnh hưởng có thể mang xe tới các cửa hàng ủy nhiệm của Honda Việt Nam để được kiểm tra và khắc phục. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 0,3 giờ cho mỗi xe và toàn bộ chi phí sẽ do hãng chi trả.

Honda CT-125 được trang bị động cơ 1 xi-lanh, SOHC 2 van, dung tích 125cc, sản sinh công suất 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 10,8Nm. Xe có giá từ 85,8 triệu đồng (Ảnh: Duc Nguyen).

Honda CT-125 được phát triển dựa trên cảm hứng từ các mẫu xe số mang phong cách cổ điển của hãng như CT70, CT90 hay CT110 ra đời trong thập niên 1960. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này thường được đặt cạnh Yamaha PG-1, mẫu xe số naked underbone có giá khởi điểm từ khoảng 31 triệu đồng.

Theo giới chơi xe, Honda CT-125 được đánh giá cao nhờ thiết kế mang tính “chính gốc”, vì vậy luôn nằm trong nhóm sản phẩm được săn đón ngay cả trước khi mở bán chính hãng. Có thời điểm, mẫu xe này bị các đơn vị nhập khẩu tư nhân chào bán với mức giá lên tới 150 triệu đồng.

Yamaha PG-1 được đánh giá là một mẫu xe “dễ chơi, dễ độ” (Ảnh: Lê Đình Thịnh).

Trong khi đó, Yamaha PG-1 có lợi thế về giá bán dễ tiếp cận hơn, qua đó thu hút đông đảo khách hàng trẻ. Ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023, mẫu xe này cũng từng trải qua giai đoạn bị bán chênh giá khoảng 10 triệu đồng tại đại lý, do nguồn cung không theo kịp nhu cầu.