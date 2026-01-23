Vượt đèn đỏ gặp cảnh sát, thanh niên đi xe máy trượt ngã sõng soài

Tình huống diễn ra vào khoảng hơn 16h tại ngã tư giao giữa đường vào khu công nghiệp Thuỵ Vân với đại lộ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Người chia sẻ video cho biết hai thanh niên "đầu trần" phóng xe máy vượt đèn đỏ nhìn thấy lực lượng chức năng nên đã vội chuyển hướng, dẫn tới việc trượt ngã ngay trước mũi ô tô.

Vượt đèn đỏ, hai thanh niên đi xe máy trượt ngã sõng soài trước mũi ô tô (Video: Vũ Cung).

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông thì mức phạt là 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, với lỗi không đội mũ bảo hiểm, Nghị định 168/2024 quy định mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với cả người điều khiển mô tô, xe gắn máy lẫn người được chở trên xe máy.

Mức phạt này cũng áp dụng với lỗi chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

"May là gặp ô tô con đấy, chứ xe tải, xe container chở nặng thì họ phanh sao kịp mà tránh khi vừa mới tăng ga vì đèn chuyển từ đỏ sang xanh. Đúng là vừa hại mình vừa gây họa cho người khác.

Với mấy thanh niên đầu trần phóng nhanh đánh võng, vượt đèn kiểu này, ngoài việc phạt tiền, tôi nghĩ có lẽ cần tạm giữ phương tiện, tịch thu bằng lái một thời gian, bắt đi lao động công ích và học lại luật giao thông cho nhớ", tài khoản Hoàng Lê bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Quang Đức đồng tình: "Đúng là có những vi phạm không thể nương nhẹ, không thể thông cảm, cần phạt thật nặng. Đi kiểu này mà lao vào ô tô thì đúng là vừa thiệt mình, vừa khiến người khác vạ oan, lao vào người đi bộ hoặc đi xe máy khác cũng rất nguy hiểm.

Thực tế đã có không ít trường hợp người đi đường thậm chí mất mạng vì những thanh niên đi xe máy phóng nhanh, lạng lách kiểu như thế này. Mong cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm".