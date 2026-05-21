Theo Reuters, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Thái Lan đang mở cuộc điều tra về vụ cháy xe liên quan đến pin xe điện của Volvo Cars.

Cơ quan chức năng tại Thái Lan cho biết đã chuyển 45 khiếu nại về nguy cơ gây cháy nổ đến một ủy ban nội bộ. Việc này có thể dẫn tới việc Volvo Thái Lan và các đại lý phải đối mặt với một vụ kiện dân sự.

Trước đó, Volvo đã phát đi thông báo triệu hồi hơn 40.000 xe điện EX30 trên toàn cầu do lỗi mô-đun pin, khiến bộ pin có nguy cơ quá nhiệt, làm tăng khả năng xảy ra cháy nổ.

Dòng SUV điện Volvo EX30 (Ảnh: Volvo).

Hồi đầu năm, tập đoàn Volvo Car, thuộc sở hữu của Geely Holding (Trung Quốc), đã chính thức mở đợt triệu hồi xe trên phạm vi toàn cầu do lo ngại về vấn đề an toàn của bộ pin do nhà sản xuất Trung Quốc Sunwoda Electronic cung cấp.

Tại thời điểm đó, Volvo Cars xác nhận rằng 10.440 xe EX30 tại thị trường Anh bị ảnh hưởng do nguy cơ mất an toàn liên quan đến pin cao áp của Sunwoda. Con số này nằm trong tổng cộng 33.777 xe EX30 trên toàn cầu sử dụng pin Sunwoda; trong đó, khoảng 0,02% số thỏi pin được cho là đã gặp hiện tượng quá nhiệt.

Trước rủi ro hỏa hoạn, Volvo đã phát đi cảnh báo khẩn tới khách hàng tại nhiều thị trường, khuyến cáo người dùng giới hạn mức sạc pin ở 70% dung lượng để giảm nguy cơ cháy nổ trong thời gian chờ hãng triển khai kế hoạch triệu hồi và khắc phục triệt để.

Một người phát ngôn của Volvo Cars cho biết các sự cố xảy ra là rất hiếm, với tỷ lệ cháy nổ được báo cáo chỉ là 0,1% trong số các xe bị ảnh hưởng.

Cũng theo Reuters, các cơ quan chức năng tại Thái Lan cho biết các biện pháp hiện tại của Volvo Cars là không đủ hiệu quả. Đại diện của Volvo Cars sẽ có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tại Thái Lan trong tuần này.

Theo thông báo mà Reuters có được, Volvo Cars Thailand sẽ thực hiện việc kiểm tra và thay thế vào ngày 23/5. Đồng thời, hãng cũng khuyến cáo người dùng hạn chế sạc pin cho đến khi việc sửa chữa được hoàn tất.

Tuy nhiên, việc kiểm tra và sửa chữa lỗi này không diễn ra đồng thời trên toàn cầu. Ví dụ, khách hàng tại New Zealand phải đợi đến quý III mới được kiểm tra và khắc phục lỗi.

Ông Jakkapong, một chủ sở hữu xe Volvo EX30 tại Thái Lan cho biết, ông thất vọng vì sự chậm trễ này. “Phản hồi và cách giải quyết vấn đề của Volvo không xứng với sự tin tưởng mà chúng tôi dành cho họ”, ông Jakkapong nói.

Ngày 26/12/2025, Viridi E-Mobility Technology - công ty con của Geely phụ trách hệ thống pin - đã nộp đơn kiện nhà cung cấp pin Sunwoda, yêu cầu bồi thường 2,31 tỷ nhân dân tệ (khoảng 332 triệu USD). Sunwoda bị cáo buộc cung cấp pin lỗi trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2023.