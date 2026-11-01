Volkswagen thừa nhận xe điện mang lại lợi nhuận thấp hơn xe xăng

Tập đoàn Đức đang triển khai chương trình tiết giảm chi phí khoảng 31 tỷ euro để cải thiện khả năng sinh lời.

Trong thông cáo công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, Volkswagen thừa nhận thành công trên thị trường xe điện đang tạo thêm sức ép lên lợi nhuận của tập đoàn.

“Thành công trên thị trường của các mẫu xe điện đang tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh của chúng tôi, bởi hiện tại, xe điện mang lại lợi nhuận thấp hơn xe sử dụng động cơ đốt trong”, ông Arno Antlitz, Giám đốc tài chính kiêm Giám đốc vận hành của Volkswagen, cho biết.

Theo lãnh đạo Volkswagen, tập đoàn phải cải thiện hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường Trung Quốc suy giảm, các hãng xe Trung Quốc gia tăng sức ép cạnh tranh tại châu Âu và thuế quan của Mỹ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Một chiếc Volkswagen ID.3 Neo trên dây chuyền sản xuất tại Đức (Ảnh: Volkswagen).

Xe điện tăng sức hút, lợi nhuận vẫn chịu sức ép

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xe thuần điện chiếm khoảng 40% lượng đơn hàng của Volkswagen Group tại châu Âu. Dòng xe điện đô thị Electric Urban Car Family gồm Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, Cupra Raval và Skoda Epiq đã nhận gần 150.000 đơn đặt hàng.

Đây là tín hiệu tích cực đối với chiến lược điện hóa của tập đoàn. Tuy nhiên, Volkswagen cho biết khả năng sinh lời từ xe điện hiện vẫn thấp hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Thách thức nằm ở việc phát triển những mẫu xe điện có giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Giá bán cạnh tranh có thể giúp mở rộng tệp khách hàng, song doanh nghiệp phải kiểm soát chi phí sản xuất, phát triển công nghệ và đầu tư cho sản phẩm.

Volkswagen cũng chịu sức ép từ các quy định về khí thải tại Liên minh châu Âu (EU). Việc mở rộng danh mục xe điện là một trong những hướng đi giúp tập đoàn đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải, đồng thời duy trì sức cạnh tranh tại thị trường này.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh còn phụ thuộc vào giá bán, chi phí sản xuất, cơ cấu sản phẩm và nhu cầu tại từng thị trường. Vì vậy, tăng lượng xe điện bán ra không đồng nghĩa lợi nhuận của tập đoàn sẽ cải thiện tương ứng.

Biên lợi nhuận hoạt động đạt 3,8%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên doanh thu của Volkswagen, trước các khoản mục đặc biệt, đạt 3,8%. Theo ông Antlitz, mức này chưa đủ để tập đoàn tiếp tục đầu tư mạnh cho tương lai.

Ông cho biết với mỗi 100 euro doanh thu, Volkswagen chỉ còn chưa đến 4 euro lợi nhuận hoạt động trước các khoản mục đặc biệt. Tập đoàn cần cải thiện khả năng sinh lời để tiếp tục đầu tư vào các mẫu xe có sức cạnh tranh cao và công nghệ tiên tiến.

Để giải quyết bài toán này, Volkswagen triển khai chương trình tiết giảm chi phí quy mô khoảng 31 tỷ euro. Các biện pháp gồm tinh giản danh mục sản phẩm, đơn giản hóa cơ cấu tổ chức, giảm chi phí sản xuất và quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu giảm sự phức tạp trong danh mục sản phẩm và các nền tảng kỹ thuật, qua đó tận dụng tốt hơn lợi thế kinh tế nhờ quy mô.

Tương lai một số nhà máy tại Đức chưa được bảo đảm

Volkswagen đang xem xét lại mạng lưới sản xuất tại châu Âu trong bối cảnh công suất hiện có vượt nhu cầu thị trường. Theo kế hoạch tái cơ cấu được công bố, tập đoàn chưa thể bảo đảm phương án sản xuất tiếp theo có tính cạnh tranh cho 4 nhà máy tại Đức, gồm Emden, Zwickau, Hanover và Neckarsulm, trong giai đoạn 2031-2034.

Volkswagen cho biết đang xem xét các phương án sử dụng khác cho những cơ sở này nhằm tìm kiếm hướng đi dài hạn. Điều đó khiến triển vọng hoạt động của các nhà máy trở nên bất định, nhưng không đồng nghĩa tập đoàn đã chính thức công bố quyết định đóng cửa toàn bộ các cơ sở.

Song song với việc điều chỉnh mạng lưới sản xuất, Volkswagen dự kiến tiếp tục tinh giản nhân sự và cơ cấu tổ chức. Kế hoạch Future Plan 2030 được xây dựng nhằm giảm chi phí, đơn giản hóa hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh trước sức ép từ thị trường Trung Quốc cũng như sự thay đổi của ngành công nghiệp ô tô.

“Chúng tôi không thể lãng phí thêm thời gian. Chúng tôi phải hành động nhanh chóng và quyết đoán”, ông Antlitz nhấn mạnh.

Với Volkswagen, thách thức hiện nay không chỉ là mở rộng thị trường xe điện mà còn phải xây dựng mô hình kinh doanh có khả năng sinh lời bền vững trong quá trình chuyển đổi công nghệ.