Trên đường di chuyển, công việc không bị ngắt quãng

Anh Thành Nam, chủ doanh nghiệp thiết bị công nghiệp tại Hà Nội, thường xuyên phải di chuyển tới khu vực ngoại thành và sang các tỉnh khác để làm việc với đối tác. Thời gian di chuyển được anh tận dụng để xem hồ sơ, báo cáo và điều phối công việc. Chiếc VinFast VF 9 Plus anh sử dụng vì thế đảm nhiệm thêm vai trò một không gian làm việc trên đường.

Với chiều dài cơ sở 3.149mm, VF 9 có cabin rộng rãi, hàng hai được thiết kế thành hai ghế “cơ trưởng” độc lập. Ghế chỉnh điện 8 hướng cho phép anh Nam lựa chọn tư thế ngồi phù hợp khi đọc tài liệu hoặc mở máy tính. Kính cách âm hai lớp ở hàng ghế trước cùng đặc tính vận hành êm của xe điện hạn chế tiếng ồn trong cabin, thuận tiện cho các cuộc trao đổi.

VinFast VF 9 ghi điểm với người dùng bởi thiết kế cao cấp, tiện nghi trang bị đầy đủ (Ảnh: VinFast).

“Có hôm nhân viên gửi lại phương án ngay khi tôi đang trên đường tới gặp đối tác. Tôi xem và phản hồi luôn, đến cuộc hẹn đã có bản chỉnh sửa để trao đổi. Cảm giác như mình chưa bao giờ rời văn phòng”, anh Nam chia sẻ.

Việc sử dụng thiết bị cá nhân trong thời gian dài cũng được hỗ trợ bởi sạc không dây trên bệ tì tay, cổng USB ở hàng ghế thứ hai và ổ điện xoay chiều.

Ngoài ra, anh Nam cũng thường tranh thủ nghỉ ngơi ngay trên xe nhờ tính năng massage, sưởi và thông gió. Điều hòa tự động ba vùng cho phép điều chỉnh nhiệt độ riêng theo khu vực, thuận tiện khi người ngồi sau và tài xế có nhu cầu khác nhau. Trong khi đó, hệ thống treo sau đa liên kết kết hợp giảm chấn khí nén kiểm soát dao động khi xe đi qua mặt đường không đều, giảm rung xóc truyền tới hành khách.

Rộng chỗ cho gia đình trên những chuyến đi xa

Cuối tuần, anh Nam thường tự lái VF 9 đưa vợ, hai con và bố mẹ đi chơi. Cấu hình xe đủ chỗ cho cả gia đình. Những tiện nghi trên hàng ghế cơ trưởng phục vụ tốt nhu cầu của người lớn tuổi khi cả nhà di chuyển nhiều giờ.

“Bố mẹ tôi thích cùng con cháu đi chơi nhưng ngại phải ngồi lâu. Thế nhưng, từ khi tôi chuyển sang VF 9, hai ông bà không thấy mệt nữa. Bây giờ các cụ còn chủ động gợi ý điểm đến cho cuối tuần”, anh Nam kể.

VF 9 được nhiều doanh nhân lựa chọn (Ảnh: VinFast).

Khi số lượng thành viên di chuyển ít hơn, hàng ghế thứ ba có thể gập để mở rộng khoang hành lý phía sau lên 926 lít. Cốp trước bổ sung 100 lít để bố trí đồ đạc. Cách bố trí này linh hoạt giữa chuyến đi đủ thành viên và những dịp cần chở nhiều hành lý.

Khi cầm lái, anh Nam thêm yên tâm nhờ sự hỗ trợ của hệ thống ADAS. Tính năng anh thích nhất là giám sát hành trình thích ứng, hỗ trợ duy trì khoảng cách với xe phía trước trên cao tốc. Ngoài ra, màn hình hiển thị trên kính lái HUD cung cấp đầy đủ thông tin vận hành khi đi đường dài, giúp anh luôn tập trung vào phía trước. Xe đồng thời được trang bị 11 túi khí, bảo vệ hành khách ở nhiều vị trí trong cabin.

Xe trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (Ảnh: VinFast).

VF 9 sử dụng pin dung lượng khả dụng 123kWh, cho quãng đường tối đa 626km sau một lần sạc đầy. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% khoảng 35 phút, thuận tiện để kết hợp việc sạc với chặng dừng nghỉ. Cả gia đình có thể xuống xe ăn uống, thư giãn trước khi tiếp tục hành trình.

Mẫu E-SUV Việt hiện có giá khởi điểm 1,348 tỷ đồng cho bản Eco. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng ưu đãi 5%, đưa giá phiên bản này về 1,28 tỷ đồng tới hết ngày 19/12. Với bản Plus, mức hỗ trợ tương đương 76,45 triệu đồng, đưa giá xe từ 1,529 tỷ đồng còn khoảng 1,45 tỷ đồng. Quyền lợi áp dụng cho khách đang sở hữu ô tô, xe máy xăng bất kỳ hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi mua ô tô điện VinFast mới.