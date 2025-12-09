VinFast VF 7 nhận giải “Thiết kế của năm” tại Zee Media Auto Summit 2025

Giải thưởng ghi nhận cam kết của VinFast trong việc theo đuổi thiết kế sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa phong cách, công năng và tính bền vững, giúp tái định hình bức tranh ngành ô tô tại Ấn Độ.

Ông Bhartendu Singh, Giám đốc Marketing VinFast Ấn Độ (giữa), nhận giải thưởng từ ông Nitin Gadkari (phải), Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ và Cao tốc, Chính phủ Ấn Độ và ông Raktim Das (trái), CEO Zee Media (Ảnh: VinFast).

Zee Media Auto Summit là sự kiện thường niên do Zee Media Publications tổ chức, quy tụ các nhà lãnh đạo đầu ngành, chuyên gia và các nhà đổi mới sáng tạo, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật và trao đổi về các xu hướng đang định hình tương lai di chuyển tại Ấn Độ.

Năm nay, VinFast VF 7 đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo nhờ ngôn ngữ thiết kế đậm chất tương lai, nơi yếu tố thẩm mỹ hài hòa với tính thực tiễn.

Lấy cảm hứng từ những phương tiện trong không gian, đặc biệt các dòng máy bay siêu thanh, mẫu SUV điện phân khúc C này sở hữu đường nét sắc sảo và hình khối táo bạo, tạo cảm giác chuyển động tốc độ ngay cả khi xe đứng yên. Những chi tiết tinh tế như tay nắm cửa ẩn, thân xe rộng, và phần mái vuốt dốc đều góp phần tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, đồng thời cải thiện tính khí động học.

Không gian nội thất của VF 7 tiếp nối ngôn ngữ tạo hình mang tên “Vũ trụ phi đối xứng” do Torino Design phát triển, với khoang lái được bố trí lấy người điều khiển làm trung tâm. Khả năng vận hành mạnh mẽ, mui kính toàn cảnh lớn, màn hình cảm ứng kích thước lớn, cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS… tất cả tạo nên lợi thế cho VF 7 trong phân khúc xe điện tại Ấn Độ.

Giải thưởng trên là sự bổ sung mới nhất vào danh sách danh hiệu VF 7 nhận được chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt tại Ấn Độ, bao gồm giải “Mẫu xe mới được mong đợi nhất” của ABP Live News và giải “Mẫu xe điện đột phá của năm” của Jagran Hi Tech Awards. VF 7, cùng với mẫu VF 6, đều được lắp ráp tại nhà máy của VinFast ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast châu Á, cho biết: “Chúng tôi vinh dự khi nhận được giải Thiết kế của Năm từ Zee Media, một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực báo chí ô tô.

Giải thưởng này phản ánh nỗ lực không ngừng của toàn đội ngũ chúng tôi trong hành trình đổi mới sáng tạo. VF 7 đại diện cho cam kết bền bỉ của VinFast trong việc mang đến các giải pháp di chuyển vừa thời thượng vừa bền vững, phù hợp với thị trường Ấn Độ”.

VinFast VF 7 đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo nhờ thiết kế mang tính tương lai nhưng vẫn đề cao tính thực tiễn (Ảnh: VinFast).

Ông Rajiv Malik, Biên tập viên ô tô của Zee Media Publications, chia sẻ: “VF 7 là hình mẫu tiêu biểu cho sự xuất sắc trong thiết kế ô tô đương đại, nổi bật nhờ tỷ lệ hài hòa và kỹ thuật chế tác tỉ mỉ. Sự ghi nhận này khẳng định tầm nhìn của VinFast trong việc tạo ra những mẫu xe kết hợp tinh tế giữa sự sang trọng và công nghệ tiên tiến, phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng”.

VinFast đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu mới đầy triển vọng tại thị trường xe điện Ấn Độ, nhờ cách tiếp cận dài hạn và cam kết mang đến các mẫu xe điện cao cấp nhưng dễ tiếp cận cho đông đảo khách hàng.

Hãng đang xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, tích hợp sản xuất, bán lẻ, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi, nhằm bảo đảm trải nghiệm liền mạch cho khách hàng thông qua việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác chiến lược với đối tác địa phương. Hiện tại, VinFast vận hành 24 đại lý tại các thành phố trọng điểm, dự kiến nâng lên 35 đại lý vào cuối năm tài chính 2025.

Bằng sự kiên định với sự đổi mới, phát triển bền vững và thiết kế đặt khách hàng làm trọng tâm, VinFast không ngừng thúc đẩy sứ mệnh đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh, đồng thời góp phần xây dựng tương lai xanh hơn và bao trùm hơn cho ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ.