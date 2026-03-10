VinFast VF 7: Mẫu C-SUV đáp ứng kỳ vọng của nhiều người dùng Việt

Ngoại hình cuốn hút, lợi thế ở sức mạnh

Fabo Nguyễn, YouTuber hơn 830.000 người theo dõi, tiết lộ anh đã bị VF 7 thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cho biết VF 7 rất thể thao và năng động, phù hợp với những bạn trẻ ưa thích sự sành điệu.

“Tôi biết đây sẽ là chiếc xe của mình chỉ ít phút sau khi chạm mặt vì thiết kế quá đẹp, đặc biệt là cụm đèn phía trước ấn tượng và những đường nét góc cạnh dọc thân xe”, anh Hoàng Văn Kiên, ngụ tại Hà Nội, nhớ lại.

Nhiều khách hàng khác cũng thừa nhận VF 7 tạo ra cảm giác khác biệt mỗi khi lăn bánh trên đường.

Không chỉ đẹp, mẫu xe Việt còn được đánh giá cao về khả năng vận hành. Ở phiên bản Plus 2 cầu cao cấp nhất, VF 7 có công suất 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây. Những con số này đủ để làm hài lòng những người yêu thích cảm giác mạnh.

Mẫu xe VinFast VF 7 (Ảnh: VinFast).

“Vô lăng nhạy, phản ứng ga không một chút trễ, gia tốc như một mẫu xe thể thao cao cấp”, anh Nguyễn Trí, một khách hàng lái thử ở TPHCM, nhận xét về VF 7 sau vài vòng trải nghiệm.

Sức mạnh của VF 7 đã nhận được lời khen từ cả những chuyên gia xe từng trải nghiệm những chiếc xe sang hiệu suất cao.

“Cảm giác dính lưng vào ghế ngay từ cú đạp ga đầu tiên là thứ gây nghiện trên VF 7. Mô-men xoắn tức thời khiến chiếc xe lao đi dứt khoát, mang lại sự phấn khích”, anh Trịnh Lê Hùng, người sáng lập kênh Autodaily nhận định.

Chi phí hợp lý từ lúc mua tới khi sử dụng

Bên cạnh những ưu điểm về thiết kế hay cảm giác vận hành, yếu tố quan trọng khác khiến VF 7 trở thành lựa chọn hợp lý với số đông người dùng Việt nằm ở bài toán kinh tế với 2 yếu tố cốt lõi: chi phí sở hữu ban đầu và chi phí vận hành dài hạn.

Hiện tại, VF 7 có mức giá niêm yết 789-949 triệu đồng - biên độ giá cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C. Trong tháng 3, VF 7 còn đi kèm nhiều ưu đãi thiết thực. Người mua xe có thể tham gia chương trình trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng, với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu. Chủ xe cũng có thể lựa chọn mức hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá bán thay thế ưu đãi lãi suất, tiết kiệm được một khoản 47-57 triệu đồng ngay khi mua xe.

“VF 7 được miễn lệ phí trước bạ, nên tính ra lăn bánh chỉ khoảng 750 triệu đồng”, chị Hà Anh, một chủ xe VF 7 tại Hà Tĩnh cho biết.

Hiện tại, VF 7 có mức giá niêm yết 789-949 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Với VF 7, chi phí vận hành hiện gần như bằng 0 với chính sách miễn phí sạc điện của V-Green đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), chi phí bảo dưỡng tối ưu... VinFast vừa nâng mốc bảo dưỡng từ 12.000km lên 15.000km, giúp chủ xe tiết kiệm được thời gian lẫn chi phí khi vận hành xe.

Thuyết phục khách hàng nhờ những lợi thế từ ngoại hình lẫn khả năng vận hành, VinFast VF 7 đang khẳng định vị thế của một chiếc C-SUV “đẹp để ngắm, mạnh để lái và kinh tế để sở hữu”.