VinFast VF 5 ghi nhận doanh số gần 4.800 xe trong một tháng

Giá dễ tiếp cận, nhiều tiện nghi nổi bật trong phân khúc

4 tháng đầu năm, VinFast VF 5 vẫn là mẫu xe hàng đầu trong phân khúc A-SUV và là một trong những cái tên bán chạy nhất toàn thị trường. Đại diện VinFast cho biết, riêng trong tháng 4, mẫu xe Việt đạt 4.732 xe bán ra.

Mức giá bán dễ tiếp cận đi kèm nhiều chính sách ưu đãi từ hãng giúp VF 5 là lời giải hiệu quả cho bài toán mua xe đối với nhiều người dùng.

Từ giá niêm yết 529 triệu đồng, giá lăn bánh sau ưu đãi của VF 5 trong tháng 5 hiện chỉ còn từ 480 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký). Đây là mức giá có được nhờ sự kết hợp giữa chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh” (ưu đãi 6%), chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện (3%) và chương trình miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện từ Chính phủ. Khi xuất hóa đơn từ 15/5 đến 31/5, chủ sở hữu VF 5 được tặng thêm 1 năm bảo hiểm (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 5 triệu đồng).

VF 5 được nhiều người dùng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Trường hợp mua xe trả góp, người dùng có thể vay tới 100% giá trị xe với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong suốt 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%).

“VinFast VF 5 sở hữu động cơ điện có công suất cực đại 134 mã lực, mạnh hơn các đối thủ rất nhiều. Khác với xe xăng, mô-men xoắn 135 Nm của VF 5 được kích hoạt tức thời ngay từ vòng tua máy đầu tiên, tạo ra sức bật và những pha tăng tốc dứt khoát trong phố đông. Thậm chí trên đường cao tốc, khả năng bứt tốc của VF 5 vẫn lanh lẹ và vượt trội hơn các đối thủ cùng phân khúc”, reviewer (người đánh giá) KenZ Nguyễn (kênh GearUpVN) nhận xét.

Ngoài cảm giác lái, VF 5 còn ghi điểm nhờ danh sách trang bị với màn hình điện tử hiện đại, điều hòa tích hợp chức năng lọc không khí PM2.5. VinFast trang bị 6 túi khí cho VF 5.

Bảo dưỡng dài, miễn phí sạc 3 năm

VF 5 còn đang sở hữu lợi thế nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green, kéo dài đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Ưu đãi này tương đương gần 3 năm “0 đồng nhiên liệu” cho chủ sở hữu VF 5, mang đến lợi thế tiết kiệm chi phí.

VF 5 có lợi thế về ưu đãi (Ảnh: VinFast).

Anh Tới Nguyễn - YouTuber quen thuộc với cộng đồng yêu xe và cũng là chủ xe VF 5 - chia sẻ trước đây từng tìm hiểu thêm một mẫu xe Hàn Quốc. Cuối cùng, anh nhận thấy xe điện nói chung và VF 5 nói riêng có lợi thế lớn hơn về nhiều mặt, đặc biệt là chi phí sử dụng.

“Chi phí sử dụng của tôi bây giờ gần như chỉ còn tiền gửi xe. Bảo dưỡng VF 5 cũng rất nhẹ nhàng, theo chính sách mới, 15.000km mới cần bảo dưỡng một lần”, anh Tới chia sẻ.

Anh cũng cho rằng VF 5 phù hợp với nhóm khách hàng lần đầu chuyển từ xe máy lên ô tô. Mẫu xe này đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình nhỏ, phù hợp đi phố, đưa đón con cái hay về quê cuối tuần, trong khi chi phí sử dụng không tạo áp lực quá lớn.

Đồng tình với anh Tới, anh Đức - một tài xế dịch vụ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm chạy xe - cho biết, từ khi chuyển sang VF 5, chi phí nhiên liệu trong quá trình vận hành giảm mạnh.

Anh Đức cho biết, chiếc VF 5 của anh hiện đã chạy hơn 80.000km, trung bình chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng 500.000 đồng/lần.

Nhiều chủ xe cho rằng lợi thế về chi phí sử dụng giúp VF 5 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhu cầu sử dụng lâu dài. Mẫu xe này hiện nhận được sự quan tâm từ nhiều nhóm khách hàng tại Việt Nam, gồm các gia đình muốn tối ưu chi phí, người mua ô tô lần đầu và tài xế kinh doanh dịch vụ.