VinFast sẽ xuất hiện tại Vietnam Mobility Show 2025 với hệ sinh thái xanh toàn diện

Quy mô trưng bày và các hoạt động trải nghiệm lớn nhất VnMS 2025

Tại triển lãm ô tô, xe máy Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) diễn ra từ 26/12 đến 28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, VinFast sẽ mang đến trải nghiệm di chuyển điện hóa toàn diện nhất từ trước tới nay.

Lạc Hồng 900 LX nổi bật với thiết kế hầm hố (Ảnh: VinFast).

Tại khu vực trưng bày, VinFast giới thiệu đầy đủ các phân khúc mà hãng đang triển khai trên thị trường. Cụ thể, loạt sản phẩm ô tô VinFast gồm các xe: Lạc Hồng 900 LX, Limo Green, Minio Green, EC Van, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9. Các mẫu xe máy điện gồm nhiều dòng như Evo Grand, Feliz, Vero X, ZGoo, Flazz… Ngoài ra, khách tham quan cũng có thể chiêm ngưỡng dòng xe bus thuần điện của VinFast.

Những mẫu ô tô, xe máy nổi bật của VinFast sẵn sàng chờ đón khách tham quan chiêm ngưỡng (Ảnh: VinFast).

Song song với không gian trưng bày, VinFast còn tổ chức hoạt động lái thử quy mô lớn. Khách hàng có cơ hội tự tay thử các mẫu xe từ VF 3 tới VF 9, Limo Green, Minio Green, EC Van và các dòng xe máy điện VinFast. Loạt trải nghiệm đa dạng này giúp người dùng có cái nhìn trọn vẹn hơn về hệ sinh thái sản phẩm VinFast, từ thiết kế, công nghệ cho đến cảm giác sau tay lái.

Người dùng có thể thử xe máy điện, ô tô điện VinFast

Trước thềm Vietnam Mobility Show 2025, không khí mong chờ dành cho gian hàng của VinFast đang lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng người dùng quan tâm đến xe điện. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người chủ động chia sẻ thông tin về triển lãm, lịch lái thử cũng như các mẫu xe sẽ xuất hiện, đồng thời kêu gọi bạn bè, người thân đến trực tiếp tham quan và trải nghiệm.

VinFast từng tổ chức nhiều hoạt động lái thử thu hút người dùng (Ảnh: VinFast).

“Đây là dịp hiếm hoi để tận mắt chiêm ngưỡng nhiều dòng xe điện VinFast trong cùng một không gian. Mẫu Lạc Hồng 900 LX tôi đã nghe nhắc đến nhiều nhưng chưa từng được nhìn trực tiếp, lần này trưng bày tại triển lãm nên nhất định phải rủ anh em, bạn bè đi xem”, anh Hoàng Huy (Hà Nội) chia sẻ.

Vợ chồng anh Đình Quyền (Hưng Yên) đang cân nhắc lựa chọn ô tô điện, trong khi cậu con trai đang học lớp 11 cũng bày tỏ mong muốn sở hữu một chiếc xe máy điện để đi học. Bởi vậy, gia đình anh quyết định sẽ ghé thăm sự kiện cuối tuần này.

Việc được trực tiếp trải nghiệm xe trên các cung đường mô phỏng thực tế sẽ giúp anh dễ hình dung hơn về khả năng vận hành cũng như mức độ phù hợp của từng mẫu xe trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

VF 6 là mẫu xe được đông đảo người dùng Việt lựa chọn (Ảnh: VinFast).

“Tôi đang cân nhắc mua một chiếc VF 6. Đi triển lãm theo cách này rất tiện vì có thể trải nghiệm và đánh giá ngay tại chỗ. Con tôi cũng có thể xem luôn các lựa chọn xe máy điện phù hợp với lứa tuổi”, anh Quyền nhận định.

Cuối tháng 12 - thời điểm tổ chức VnMS còn được nhiều người xem là cơ hội để sở hữu xe điện VinFast, khi hãng đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi lớn trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Cụ thể, trong tháng này, khách hàng mua các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco và Limo Green được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi thành tiền mặt với giá trị lên tới 15 triệu đồng tùy dòng xe.

Riêng VF 3 và VF 5 còn được miễn phí tùy chọn màu nâng cao, tương đương 8 triệu đồng. Với các mẫu cao cấp hơn như VF 7 Plus, VF 8 và VF 9, khách hàng được hưởng ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc lựa chọn phiếu ưu đãi nghỉ dưỡng Vinpearl (áp dụng cho VF 8, VF 9).

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast hiện được áp dụng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, được hỗ trợ lên tới 150 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM. Đặt xe qua kênh trực tuyến trên website vinfastauto.com, người dùng hưởng thêm 2% ưu đãi.

Trường hợp mua xe trả góp, chủ xe được hỗ trợ vay tới 80% giá trị xe với lãi suất ưu đãi 3-4%/năm so với thị trường trong 3 năm đầu. Khách hàng có thể trao đổi với tư vấn bán hàng VinFast ngay tại sự kiện Vietnam Mobility Show 2025 và tìm hiểu kỹ hơn về các dòng xe cũng như các hỗ trợ tài chính.