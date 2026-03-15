VinFast Feliz II: Xe đổi pin tiện lợi, ưu đãi giá khi đặt cọc sớm

Đổi pin vừa tiết kiệm, vừa nhanh chóng

Là một trong những mẫu xe mới ra mắt đầu năm nay, VinFast Feliz II nhận được sự quan tâm nhờ công nghệ đổi pin. Cùng với hệ thống tủ đổi pin nhanh chóng mọc lên khắp các tỉnh, thành phố, đây là giải pháp giúp người dân chuyển đổi xanh một cách dễ dàng.

Mẫu xe VinFast Feliz II (Ảnh: VinFast).

“Thường thì các hãng sẽ bán xe rồi mới làm trạm sạc, VinFast lại hoàn thiện hạ tầng trước khi đưa xe ra thị trường. Đây là bước đi giúp trải nghiệm vận hành của người lái hoàn thiện ngay khi nhận xe, pin gần hết thì dừng lại đổi pin là có thể chạy tiếp ngay”, một chuyên gia về xe đánh giá.

Với hệ thống 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý I năm nay, chuyên gia này cũng nhận định người dùng các mẫu xe đổi pin, trong đó có Feliz II, có thể yên tâm di chuyển mà không phải bận tâm nhiều đến việc tiếp năng lượng cho xe.

Ngoài độ phủ rộng, thao tác tại tủ đổi pin cũng được đánh giá là dễ thực hiện. Reviewer (người trải nghiệm) Đăng Nguyễn, một người đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống đổi pin cho biết: “Pin không quá nặng, chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc ra dễ dàng. Phần mềm hỗ trợ đổi pin cũng rất trực quan với các bước hướng dẫn rõ ràng nên quá trình thực hiện diễn ra nhanh chóng”.

Ngoài đổi pin, người dùng vẫn có thể sạc xe tại các trụ sạc công cộng hoặc tại nhà khi cần. Sự kết hợp giữa hai hình thức giúp việc sử dụng xe điện trở nên linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.

Chi phí sử dụng cũng là yếu tố quan trọng khi người dùng cân nhắc khi sử dụng xe điện. Với xe điện như Feliz II, chi phí năng lượng trong thời gian dài gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí đổi pin tới giữa năm 2028..

Ưu đãi tới 13%, giá chỉ hơn 20 triệu đồng

Nếu chi phí sử dụng là lý do giữ chân khách hàng ở lại với xe điện, thì mức giá đầu vào và các chính sách hỗ trợ đang tiếp tục gia tăng sức hút cho Feliz II trên thị trường.

Theo đó, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” còn hỗ trợ thêm 6% giá trị xe. Người mua cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá xe. Trong tháng 3, VinFast triển khai chương trình “Thu xăng - Đổi điện” với mức ưu đãi 5% giá xe cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ. Mức ưu đãi cộng dồn 13% cùng với chính sách giảm 1 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc sớm Feliz II trước 15/3 đưa giá bán xe về mức hơn 20 triệu đồng.

Tủ đổi pin tiện lợi cho người dùng (Ảnh: VinFast).

Với người dùng như anh Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đây là một mức giá dễ tiếp cận.

Về thiết kế, theo anh Tuấn, xe có kiểu dáng thanh thoát với thân xe gọn gàng nhưng vẫn cao ráo. Đây cũng là phong cách đã làm mưa làm gió trên thị trường của các mẫu Feliz trước đó. Trong khi đó, năng lực vận hành của Feliz II được đánh giá cao khi xe được trang bị động cơ điện công suất 3.000 W, cho tốc độ tối đa khoảng 70km/h - đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố cũng như những chuyến đi ra ngoại thành.

“Tôi đã trải nghiệm các mẫu xe trong dòng Feliz, thấy xe chạy rất êm, tăng tốc tốt. Với mức giá này và trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay, mua xe điện là quyết định đáng cân nhắc”, anh Tuấn chia sẻ về quyết định đặt cọc mẫu Feliz II của mình.

Đồng tình với anh Tuấn, nhiều khách hàng nhận định, trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động và các ưu đãi đặt cọc chỉ áp dụng trong thời gian giới hạn, đây là thời điểm phù hợp để sở hữu VinFast Feliz II.