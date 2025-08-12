VinFast chuyển hướng mở rộng sang thị trường châu Á

Sau những kinh nghiệm và bài học có được từ nỗ lực chinh phục thị trường Mỹ và châu Âu, giờ đây, VinFast đang thay đổi hướng đi, tìm kiếm cơ hội tại các thị trường châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Theo hãng tin Bloomberg, đây là bước ngoặt mới nhất trong hành trình đầy thử thách của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để xây dựng một hãng xe toàn cầu. Ít nhất 14 tỷ USD đã được rót vào VinFast, bao gồm nguồn vốn từ tập đoàn Vingroup của ông Vượng, các công ty liên kết, các khoản vay bên ngoài, cũng như hơn 2 tỷ USD từ tài sản cá nhân của ông. Ông tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ VinFast cho đến khi hết tiền.

Trong số 97.399 xe VinFast đã bàn giao trên toàn cầu năm 2024, khoảng 90% tiêu thụ tại Việt Nam (Ảnh: VinFast).

Bloomberg đã dẫn lời ông Tu Le, nhà sáng lập công ty tư vấn ô tô Sino Auto Insights tại Detroit (Mỹ), nhận định đây là cuộc chạy đua với thời gian. Dù VinFast đang dần có chỗ đứng tại Việt Nam, nhưng việc tạo dựng vị thế tại châu Á để có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Trung Quốc và nơi khác là một thách thức lớn.

Mới đây, ông Vượng đã thông báo tạm hoãn kế hoạch khánh thành nhà máy tại Bắc Carolina (Mỹ) sang năm 2028, thay vì 2025 như đã công bố vào tháng 7/2024.

Việc khánh thành nhà máy lắp ráp ở Ấn Độ hồi đầu tháng là bước đi then chốt trong chiến lược chuyển hướng sang châu Á của VinFast. Nhà máy đặt gần thành phố cảng Thoothukudi có công suất 150.000 xe/năm, phục vụ thị trường Nam Á, Trung Đông và châu Phi. Đây là một phần trong khoản đầu tư 500 triệu USD mà VinFast sẽ rót vào giai đoạn đầu tại Ấn Độ, với kỳ vọng nâng tổng vốn đầu tư lên 2 tỷ USD trong tương lai.

Trong tháng 6, công ty đã khánh thành nhà máy thứ hai tại Việt Nam với công suất ban đầu 200.000 xe/năm, và chỉ vài tháng nữa sẽ mở một nhà máy nhỏ hơn tại Indonesia.

Theo VinFast, tại các thị trường mục tiêu mới này, xe điện còn khá mới mẻ, nhưng lại có tiềm năng lớn và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng sôi động.

Khu vực Nam Á có hơn 2 tỷ dân, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sở hữu ô tô thấp hơn phương Tây và ít thương hiệu nội địa lớn. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực kém giàu có hơn, nên nhu cầu sẽ tập trung vào xe cỡ nhỏ, lợi nhuận thấp.

“Giống như nhiều công ty khác, VinFast điều chỉnh kế hoạch kinh doanh ngắn hạn để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi”, công ty cho biết.

Kể từ khi VinFast bắt đầu hoạt động vào năm 2017, các hãng xe điện giá rẻ của Trung Quốc đã nổi lên mạnh mẽ, đe dọa không chỉ các công ty khởi nghiệp mà cả những ông lớn như Volkswagen và Tesla.

Dù sự cạnh tranh ở Đông Nam Á hiện chưa khốc liệt như phương Tây, điều đó sẽ thay đổi khi các hãng Trung Quốc mang "cuộc chiến giá" tới đây, theo nhận định của ông Tu Le. Vì thế, VinFast cần tạo được chỗ đứng ở khu vực thị trường này trước thời điểm đó.

Ông Vượng kỳ vọng VinFast sẽ hòa vốn vào cuối năm sau.

Việc xây dựng một thương hiệu xe mới không hề dễ dàng; cần thời gian để được nhận diện, xây dựng lòng tin khách hàng, cùng mạng lưới trung tâm dịch vụ và trạm sạc, ông Thanachai Vorachaivanich - Giám đốc điều hành của công ty phân tích ô tô Proliance - cho biết.

Một số chuyên gia nhận định VinFast lẽ ra nên củng cố vị thế ở Việt Nam trước, thay vì triển khai đồng thời ở nhiều nơi, vốn tốn kém và đầy rủi ro.

Ông Dan Gittleman - đối tác quản lý tại công ty tư vấn phần mềm ô tô SanBoca Insights - đã chuyển từ hoài nghi sang tin tưởng vào tầm nhìn của ông Vượng.

"Cách đây 2-3 năm, tôi từng nói: "Ông ấy không có cơ hội nào"", Gittleman chia sẻ với Bloomberg. Nhưng theo ông, VinFast đã học hỏi từ sai lầm, phát triển tốt ở Việt Nam và hiện ở vị thế thuận lợi để mở rộng ra nước ngoài.

“Cái tên này xuất hiện thường xuyên hơn bạn nghĩ trong giới ô tô”, ông nói.