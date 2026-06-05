VinFast Amio: Nhỏ gọn, pin LFP, giá sau ưu đãi hơn 11 triệu đồng

Xe nhỏ nhắn, giá vừa túi tiền

Là mẫu xe dành cho học sinh, không yêu cầu bằng lái khi tham gia giao thông, VinFast Amio có thiết kế nhỏ gọn, tối ưu cho nhu cầu đi lại hằng ngày của nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Với kích thước tổng thể 1.715 x 690 x 1.050mm, Amio được reviewer (người trải nghiệm) Mạnh Phát đánh giá phù hợp để di chuyển trong đô thị. Thiết kế gọn nhẹ giúp học sinh dễ dắt xe, quay đầu và kiểm soát phương tiện, trong khi 2 chế độ lái Eco và Sport đáp ứng linh hoạt các tình huống sử dụng hằng ngày.

Reviewer này cũng đánh giá, Amio mang lại cảm giác ngồi chắc chắn, hệ thống giảm xóc hoạt động ổn định, phần bàn đạp trợ lực dễ sử dụng hơn so với nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc.

“Mẫu xe này gọn nhẹ, chắc chắn, chất lượng vận hành tốt, giúp học sinh di chuyển hằng ngày dễ dàng", reviewer Mạnh Phát chia sẻ.

Mẫu VinFast Amio (Ảnh: VinFast).

VinFast Amio đang có giá niêm yết 13,9 triệu đồng, mẫu xe hiện có những ưu đãi lớn từ nhà sản xuất trong mùa hè 2026. Theo đó, phụ huynh mua Amio cho con được hỗ trợ 6% theo chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và thêm 10% của chương trình đặc biệt dành cho mùa hè.

Tính tổng ưu đãi, giá lăn bánh của mẫu xe này chỉ còn khoảng hơn 11,5 triệu đồng.

An toàn, tiết kiệm, phụ huynh an tâm

Với phụ huynh, một mẫu xe cho con đi học không chỉ cần dễ điều khiển mà còn phải an toàn, bền bỉ và ít phát sinh chi phí trong quá trình sử dụng. So với xe máy chạy xăng, xe điện giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.

Theo tính toán của anh Hoàng Dương (Hưng Yên), với quãng đường đi học và học thêm phổ biến chỉ khoảng 10km mỗi ngày, chi phí điện sạc tại nhà để vận hành Amio chỉ bằng khoảng 1/4 so với tiền đổ xăng cho một mẫu xe máy truyền thống. Bên cạnh đó, xe điện cũng không cần thay dầu máy, bugi hay bảo dưỡng động cơ định kỳ như xe xăng, giúp giảm đáng kể các khoản chi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Mẫu Amio phù hợp với học sinh (Ảnh: VinFast).

Về trang bị, chi tiết khiến anh yên tâm nhất khi chọn Amio cho con nằm ở hệ pin LFP. Đây là công nghệ pin được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành ổn định theo thời gian. Điều này giúp người dùng hạn chế nỗi lo chai pin hoặc phát sinh chi phí thay thế sau thời gian ngắn sử dụng.

“Nhiều mẫu xe có bàn đạp trên thị trường vẫn sử dụng ắc quy, trong khi VinFast Amio dùng pin LFP nên tôi an tâm”, anh Dương đánh giá.

Ngoài ra, mẫu xe được trang bị động cơ Inhub cho vận tốc tối đa 30 km/h, ngưỡng phù hợp với học sinh hoặc người có nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong nội đô. Việc tốc độ của xe được giới hạn cũng tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi con em tự di chuyển hằng ngày.

Nhỏ gọn, an toàn, dễ xoay trở cùng mức giá hấp dẫn nhờ loạt ưu đãi, VinFast Amio đang trở thành “món quà hè” phụ huynh dành cho con trước thềm năm học mới.