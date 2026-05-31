VF 8 thế hệ mới thu hút người mua, ưu đãi hơn 150 triệu đồng trước 3/6

Ưu đãi 150 triệu đồng cho khách hàng tiên phong

Là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm VF 8 mới tại Hà Nội, anh Thanh Hải không khỏi bất ngờ khi tham khảo mức giá ra biển số hấp dẫn của xe.

Theo anh, VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, nhưng sau khi áp dụng chính sách dành cho khách hàng tiên phong, chi phí lăn bánh thực tế chỉ còn khoảng 850 triệu đồng.

“Mức giá này đủ sức thuyết phục tôi đưa ra quyết định gần như ngay lập tức”, anh Hải hào hứng chia sẻ sau khi chốt cọc thành công.

Mẫu xe VF 8 thế hệ mới (Ảnh: VinFast).

Với khách hàng tiên phong đặt cọc sớm, từ 27/5 đến 3/6, VinFast tung chính sách hỗ trợ 51 triệu đồng. Ngoài ra, người mua được nhận đồng thời các ưu đãi trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, gồm hỗ trợ 10% giá xe hoặc lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu.

Anh Hải tính toán, riêng các chương trình ưu đãi trên đã giúp anh tiết kiệm 150 triệu đồng ngay tại thời điểm mua xe - một khoản tiền đáng kể so với giá niêm yết của VF 8 thế hệ mới.

Mức giá lăn bánh hấp dẫn của VF 8 khiến reviewer (người đánh giá) Quỳnh Anh (kênh Quỳnh Ngó Xe) thừa nhận, khó tìm được đối thủ mang lại giá trị tương tự VF 8 trong tầm tiền hiện nay.

Không chỉ cạnh tranh ở giá bán, VF 8 còn ghi điểm với người dùng nhờ chi phí sử dụng tối ưu. Chính sách miễn phí sạc đến ngày 10/2/2029 cùng chi phí bảo dưỡng thấp, giúp người dùng tiết kiệm thêm hàng chục triệu đồng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Nội thất VF 8 (Ảnh: VinFast).

“Đáng tiền” từ thiết kế đến công nghệ

VF 8 thế hệ mới được giới chuyên gia trong ngành đánh giá là màn lột xác ngoạn mục, từ ngoại thất tới nội thất. Theo reviewer Đình Nam, không gian rộng rãi là lợi thế lớn của VF 8 mới, mang đến trải nghiệm di chuyển dễ chịu cho hành khách trong những chuyến đi dài.

“Hàng ghế sau ba người lớn ngồi vẫn thoải mái, có thể nằm ngủ vô tư. Ghế ngồi êm, có thêm nhiều nấc ngả bên cạnh khoảng trống đầu gối lớn”, anh Nam nhận xét.

Ở ngoại thất, VF 8 mới cho thấy cách tiếp cận thực dụng khi nhiều chi tiết được tối ưu để giảm lực cản và nâng hiệu quả vận hành.

“Mâm hợp kim được ốp nhựa bên ngoài để tối ưu thẩm mỹ và khí động học. Tay nắm cửa dạng phẳng, hốc gió hai bên đầu xe cũng giúp giảm lực cản khi chạy xe”, anh Nam nhấn mạnh.

Ngoài những ưu điểm về thiết kế, VF 8 còn được giới chuyên gia chú ý bởi nền tảng vận hành mới, với hệ thống điện - điện tử được điều khiển bởi máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer). Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp - ITM giúp VF 8 thế hệ mới tiết kiệm năng lượng, tăng tuổi thọ pin.

Hàng ghế sau VF 8 (Ảnh: VinFast).

Anh Trịnh Lê Hùng (kênh Auto Daily) cho rằng đây là thay đổi quan trọng, giúp VF 8 All New tạo khác biệt về hiệu năng vận hành.

“Hệ thống mới của VF 8 sẽ xử lý thông minh quá trình phân phối năng lượng và quản lý nhiệt độ pin. Đây là cơ sở giúp xe tối ưu hiệu năng, đồng thời đạt quãng đường khoảng 500km với bộ pin 60,13kWh”, anh Trịnh Lê Hùng nhận định.

Thiết kế và vận hành như một chiếc xe hiệu năng cao nhưng với giá lăn bánh chỉ khoảng 850 triệu đồng cho các khách hàng tiên phong, VF 8 thế hệ mới đang là cái tên được chú ý trong giai đoạn đặt cọc sớm từ nay đến ngày 3/6.

