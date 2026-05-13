Veloz Cross ghi nhận doanh số kỷ lục nhưng chưa phải mẫu MPV hút khách nhất

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, phân khúc MPV trong tháng 4 có sự thay đổi khá đáng chú ý khi Toyota Veloz Cross bất ngờ bán được 1.503 chiếc, tăng trưởng tới 109% so với tháng trước đó. Đây là kết quả bán hàng cao nhất từ trước tới nay của mẫu MPV Nhật.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của mẫu xe này là Mitsubishi Xpander lại ghi nhận doanh số sụt giảm 27,8%, đạt 1.273 xe.

Đây là lần thứ ba Veloz Cross bán vượt Xpander, kể từ khi sản phẩm này được ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Hai lần bán vượt Xpander trước đó của Toyota Veloz Cross diễn ra vào tháng 2/2026 và tháng 9/2022 (Ảnh: TVN).

Dù vậy, Toyota Veloz Cross vẫn chưa phải sản phẩm bán chạy nhất phân khúc MPV trong tháng 4. Vị trí này được VinFast Limo Green giữ vững, với 6.480 chiếc bán ra. Kế đến là VF MPV 7 với doanh số đạt 2.526 xe.

Hai mẫu xe trên đều được định vị là MPV hạng trung như Toyota Innova Cross và có giá bán cao hơn đáng kể so với Veloz Cross (638-660 triệu đồng). Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh của xe điện VinFast chủ yếu đến từ ưu đãi miễn phí sạc đến năm 2029, giúp người dùng gần như không tốn chi phí di chuyển.

Phân khúc MPV vẫn còn sự hiện diện của Toyota Alphard nhưng không được thống kê do không phải là sản phẩm dành cho khách hàng phổ thông (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu chỉ xét riêng “sân chơi” của các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, Toyota Veloz Cross là sản phẩm hút khách nhất trong tháng 4. Thành công này chủ yếu đến từ ưu đãi lớn của nhà sản xuất, gồm 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ, quy đổi thành mức hỗ trợ tối đa khoảng 73-75 triệu đồng.

Sau khi áp dụng, giá bán thực tế của Toyota Veloz Cross được giảm còn 565-585 triệu đồng. Mức giá này dễ tiếp cận hơn so với giá bán thực tế của Xpander, sau khi áp dụng ưu đãi tháng 4 (cao nhất 606 triệu đồng).

VinFast Limo Green có giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng, còn phiên bản dành cho gia đình VF MPV 7 có giá 819 triệu đồng (Ảnh: Đại lý VF).

Ngoài những cái tên kể trên, Hyundai Stargazer cũng gây chú ý khi ghi nhận doanh số liên tục tăng trưởng kể từ sau khi được nâng cấp giữa vòng đời vào cuối tháng 3. Trang bị tiện nghi, an toàn và động cơ của mẫu xe Hàn gần như không thay đổi, nhưng sở hữu vẻ ngoài "SUV hóa" hầm hố và góc cạnh hơn.

Stargazer vốn là một trong những sản phẩm có giá bán lẻ đề xuất thấp nhất phân khúc MPV, nhưng đời cũ gặp khó trong việc cạnh tranh chủ yếu do thiết kế ngoại thất không “hợp gu” số đông người dùng. Ở phiên bản mới, yếu điểm này đã phần nào được khắc phục.