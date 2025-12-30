V-Green hợp tác RoadGrid India để mở rộng hạ tầng sạc nhanh xe điện tại Ấn Độ

Hợp tác này góp phần củng cố nền tảng cho hệ sinh thái sạc điện vững chắc, dễ tiếp cận và hiện đại trên khắp cả nước.

Theo khuôn khổ hợp tác, RoadGrid sẽ triển khai trạm sạc nhanh tại những vị trí có độ nhận diện và nhu cầu cao trên toàn Ấn Độ, bao gồm tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu do Tập đoàn Dầu khí Hindustan (HPCL) vận hành, các khu đô thị thông minh và những địa điểm chiến lược khác trên phạm vi toàn quốc.

Quá trình này nhằm hỗ trợ V-Green thực hiện mục tiêu xây dựng mạng lưới sạc xe điện toàn diện, tin cậy, và hiệu quả tại Ấn Độ.

V-Green sẽ chịu trách nhiệm chính trong quá trình sở hữu, đồng thời phụ trách tích hợp phần mềm và quản lý tổng thể hệ sinh thái sạc. RoadGrid sẽ hỗ trợ triển khai hạ tầng sạc thông qua việc tìm kiếm địa điểm, liên hệ làm việc với các bên sở tại, quản lý thủ tục phê duyệt, điều phối các bên liên quan và hỗ trợ vận hành, bảo trì tại hiện trường.

Ông Nguyễn Nam Tiến, CEO V-Green India (bên trái), và ông Deepesh Shrinath, CEO RoadGrid India, tại lễ ký kết (Ảnh: V-Green).

V-Green mang đến kinh nghiệm toàn cầu trong việc phát triển và vận hành hạ tầng sạc xe điện quy mô lớn, trong khi RoadGrid phát huy năng lực thực thi tại địa phương cùng sự am hiểu thị trường Ấn Độ.

Hai bên cùng đặt mục tiêu bảo đảm tiến độ triển khai nhanh chóng, tỷ lệ hoạt động ổn định cao, qua đó mang lại trải nghiệm sạc tiện lợi tại các trung tâm đô thị, các tuyến cao tốc và các hành lang xe điện đang hình thành.

Quan hệ hợp tác thể hiện cam kết chung của V-GREEN và RoadGrid trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Ấn Độ (Ảnh: V-Green).

Hợp tác này thể hiện cam kết chung của V-Green và RoadGrid trong việc đóng góp cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ, thông qua củng cố hạ tầng sạc nhanh, thúc đẩy phổ cập xe điện và xây dựng niềm tin lâu dài nơi người tiêu dùng xe điện.

Trước đó, RoadGrid cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với hãng sản xuất xe điện toàn cầu VinFast để phát triển 120 xưởng dịch vụ tại Ấn Độ, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của lần hợp tác này đối với tăng trưởng của VinFast.

Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green do nhà sáng lập VinFast - ông Phạm Nhật Vượng - thành lập, với mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng trạm sạc nhằm hỗ trợ tối đa cho VinFast nhanh chóng vươn ra toàn cầu, trong đó Ấn Độ là thị trường trọng điểm bậc nhất.

Tại Việt Nam, V-Green đã khẳng định vị thế tiên phong và năng lực khi đưa vào vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên khắp quốc gia và liên tục hợp tác kinh doanh với nhiều đối tác để mở rộng mạng lưới.

Với sứ mệnh "Vì một tương lai xanh cho tất cả mọi người", V-Green đặt tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong phát triển hạ tầng xanh, giải pháp sạc thông minh, thuận tiện và linh hoạt trên toàn cầu.

