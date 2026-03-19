Từng “kèm lạc”, Suzuki Jimny nay giảm 100 triệu vẫn chưa xả hết xe đời cũ

Trong tháng 2, Suzuki Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cho những chiếc Jimny được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024). Theo đó, khách mua xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm gói bảo dưỡng 3,5 năm, tổng trị giá 95 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại nhiều đại lý, Suzuki Jimny được giảm trực tiếp 95 triệu đồng, hạ giá từ 789 triệu xuống 694 triệu đồng. Thậm chí, có nơi chào khách mua xe với mức giảm tới 109 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 680 triệu đồng, ngang giá niêm yết của một mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng).

Trên thực tế, từ tháng 10/2025, nhiều đại lý đã chào bán Jimny VIN 2024 với mức giảm tới 100 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa được dọn kho hết. So với xe VIN mới, xe VIN 2024 sẽ dễ mất giá khi bán lại, và đây là yếu tố mà người dùng cần quan tâm.

Bù lại, những chiếc Suzuki Jimny VIN 2024 đang có giá bán thực tế ngang xe cũ. Tham khảo thị trường ô tô đã qua sử dụng, một số chiếc Jimny đời 2024 có ODO (số km đã sử dụng) dao động 9.000-10.000km đang được rao bán trong khoảng 680-690 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu chọn mua xe mới, khách cần chi thêm khoảng 100 triệu đồng để nộp các khoản thuế, phí lăn bánh.

Ở thời điểm ra mắt, Suzuki Jimny gây tranh cãi, được xem là “xe ăn chơi” khi có giá niêm yết ngang xe hạng C, trong khi kích thước nhỏ hơn xe hạng A và trang bị thua xe hạng B. Dù vậy, khi mới ra mắt vào tháng 4/2024, mẫu xe này vẫn thu hút được một lượng khách hàng chịu chi.

Mẫu xe này từng được bán kiểu “bia kèm lạc” 50 triệu đồng ngay sau khi ra mắt, do lượng xe về nhỏ giọt không đáp ứng nhu cầu của người dùng. Tình trạng này kéo dài đến tháng 8/2024 mới chấm dứt, xe được bán đúng giá và dần có ưu đãi.

Đối tượng khách hàng của Suzuki Jimny là những người tìm kiếm một mẫu xe dễ chơi, dễ "độ", nhằm thỏa mãn nhu cầu thể hiện phong cách cá nhân (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sau hai tháng đầu năm, mẫu xe này ghi nhận lũy kế doanh số 44 chiếc, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ ưu đãi giảm giá lớn. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn chưa thoát khỏi danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất tại Việt Nam.