Truyền thông Ấn Độ đánh giá cao tốc độ ra sản phẩm và hệ sinh thái xe điện VinFast

Ra mắt 3 mẫu xe trong chưa đầy 1 năm

“VinFast, hãng xe điện từ Việt Nam, đang nhanh chóng rũ bỏ hình ảnh của một tân binh với tốc độ chớp nhoáng”, nhà báo Vikram Chaudhary viết trên báo Financial Express.

VinFast vừa công bố nhận đặt cọc sớm mẫu MPV điện VF MPV 7 (Ảnh: VinFast).

Sau khi VF 6 và VF 7 ra mắt tháng 9/2025, VinFast vừa công bố nhận đặt cọc sớm mẫu MPV điện VF MPV 7. Việc tung ra 3 mẫu xe tại Ấn Độ chỉ trong chưa đầy một năm được Financial Express đánh giá là bước tiến nổi bật.

“Kể cả những nhà sản xuất xe lâu năm bắt tay vào làm xe điện hầu hết cũng chỉ ra mắt một mẫu mỗi năm”, bài báo viết.

Mẫu xe gia đình 7 chỗ của thương hiệu Việt cũng được chuyên gia ngành xe Ấn Độ đánh giá cao sau khi có cơ hội trải nghiệm trước ngày ra mắt chính thức.

“Vô lăng nhẹ và dễ điều khiển, giúp xe linh hoạt dù kích thước lớn. Hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng êm ái, phù hợp với điều kiện đường sá tại Ấn Độ. Khi đi qua các bề mặt gồ ghề, hệ thống treo hấp thụ dao động tốt mà không truyền những cú xóc mạnh vào khoang cabin.

Độ ồn, độ rung và độ xóc được kiểm soát tốt, tiếng ồn từ mặt đường và gió được hạn chế hiệu quả, qua đó củng cố định vị cao cấp của mẫu MPV”, ông Siddhartha Sharma của đài NDTV viết.

Ông thừa nhận, cả ba hàng ghế của mẫu xe điện 7 chỗ đều được đệm dày, thoải mái khi ngồi lâu. Trong đó, hàng ghế thứ ba đặc biệt gây ấn tượng vì có thiết kế thực sự hữu dụng.

“VinFast đã tập trung tốt vào các giá trị cốt lõi, và có lẽ đây chính xác là điều các gia đình Ấn Độ đang tìm kiếm”, phóng viên từ NDTV đánh giá.

“VinFast sẽ là đối thủ đáng gờm”

Bên cạnh sản phẩm, hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast được truyền thông quốc tế nhận định là nền tảng quan trọng cho đà tăng trưởng dài hạn.

Ở Việt Nam cũng như tại các thị trường quốc tế, hãng xe Việt đang triển khai chiến lược đa mũi nhọn với mạng lưới bán lẻ và dịch vụ rộng khắp, hệ sinh thái sạc mạnh mẽ, và danh mục sản phẩm đa dạng. Mô hình tích hợp này không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn tạo lợi thế lớn về tốc độ triển khai khi mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tại Ấn Độ, hãng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới đại lý lên 75 điểm trong năm 2026, đồng thời tăng số xưởng dịch vụ lên hơn 230. Song song, việc phát triển hệ thống trạm sạc và kế hoạch đưa xe máy điện, xe buýt điện vào thị trường cho thấy mục tiêu xây dựng hệ sinh thái di chuyển toàn diện, thay vì chỉ tập trung kinh doanh.

Theo Hindustan Times, VinFast cũng tập trung vào chiến lược “mang đến sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý”, đồng thời giảm chi phí sở hữu thông qua các chính sách như sạc miễn phí và dịch vụ hậu mãi. Đây được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy phổ cập xe điện tại thị trường quan tâm nhiều đến mức giá như Ấn Độ.

Số liệu thị trường đã bước đầu phản ánh hiệu quả của chiến lược này. Financial Express dẫn dữ liệu bán lẻ cho thấy đà tăng trưởng rõ rệt của VinFast. Tháng 3, doanh số hãng xe Việt đạt 688 xe, xếp thứ 5 tại thị trường xe điện Ấn Độ.

“Các số liệu cho thấy một đối thủ đáng gờm đang dần lộ diện. Hãng không chỉ đơn thuần nhập khẩu xe mà đang sản xuất ngay tại Ấn Độ. Thành công của VinFast đến từ cách tiếp cận dựa trên giá trị và hạ tầng phù hợp, tạo sự đồng cảm sâu sắc với người tiêu dùng Ấn Độ”, Financial Express viết.