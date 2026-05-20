Trung Quốc: Xe MG5 bốc cháy khi đang đỗ

Sự việc diễn ra vào đêm 17/5 tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), khi chiếc MG5 đang đỗ bên ngoài một khách sạn cao cấp. Hiện tại, cả hãng xe, truyền thông Trung Quốc và giới chức địa phương đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc.

Chiếc MG5 trơ khung sau vụ cháy trong đêm (Ảnh: RedNote).

MG5 là mẫu sedan chạy xăng từng gây chú ý khi chỉ đạt đánh giá 0 sao trong bài thử nghiệm an toàn của ANCAP tại Australia. Không nên nhầm lẫn mẫu này với MG5 EV thuần điện được phát triển dựa trên mẫu Roewe Ei5 EV của SAIC.

Người dân khu vực đã chứng kiến vụ cháy và chia sẻ thông tin trên các mạng xã hội WeChat và Rednote. Theo các nguồn tin không chính thức, chiếc xe đang đỗ và không có người bên trong khi đám cháy bùng phát. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Những hình ảnh ban đầu cho thấy ngọn lửa bao trùm khoang cabin và khu vực cốp sau của chiếc MG5, cho thấy đám cháy có thể không bắt nguồn từ khoang động cơ.

Các nhân chứng cho biết họ ngửi thấy mùi khói và mùi khét rất nồng trong quá trình cháy, đồng thời ngọn lửa được cho là đã lan sang khu vực cây xanh gần đó.

Có vẻ như lửa không xuất phát từ khoang động cơ phía trước xe (Ảnh: RedNote).

Đám cháy nhanh chóng được khống chế. Những gì còn sót lại của chiếc MG5 chỉ là phần khung xe cháy trơ trọi, cùng cặp bánh trước vẫn còn logo MG.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định, cũng như chưa rõ tình trạng chiếc xe trước khi xảy ra sự cố. Một tài khoản Rednote, tự nhận là bạn của chủ xe, cho biết chiếc MG5 được mua cách đây 2 năm và chủ xe không mua bảo hiểm thiệt hại vật chất.

Nếu thông tin trên là chính xác, chủ xe sẽ không nhận được bồi thường cho chiếc xe bị thiêu rụi. Với thiệt hại tài sản xung quanh, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự tại Trung Quốc chỉ chi trả tối đa 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng).

Nếu không mua thêm bảo hiểm trách nhiệm dân sự thương mại, chủ xe có thể phải tự chi trả cho thiệt hại đối với cây xanh, cơ sở vật chất và các phương tiện xung quanh.

Về MG5, mẫu sedan chạy xăng này từng gây chú ý khi gia nhập thị trường Australia năm 2023. Trong bài thử nghiệm an toàn của ANCAP - tổ chức có tiêu chuẩn tương đương Euro NCAP, mẫu xe này chỉ đạt 0 sao, một kết quả bị đánh giá là rất đáng lo ngại.

ANCAP cho biết trong bài thử va chạm trực diện, khu vực táp-lô tiềm ẩn mối nguy gây chấn thương. Xe cũng đạt điểm thấp ở khả năng chống chấn thương cổ và bảo vệ khi va chạm bên từ xa. Các chuyên gia của tổ chức này nhấn mạnh rằng các trang bị an toàn của MG5 đã tụt hậu nhiều thế hệ so với các đối thủ.

Kết quả này khá khó hiểu, khi mẫu xe hatchback thuần điện MG4 EV cùng thương hiệu đạt 5 sao trong cùng bài thử nghiệm ANCAP.

Sự cố lần này có thể làm dấy lên những cuộc tranh luận mới về độ an toàn tổng thể của các dòng xe mang thương hiệu MG.

Trong bối cảnh xe năng lượng mới (NEV) ngày càng phổ biến tại thị trường Trung Quốc, thường xuyên diễn ra các cuộc tranh luận về độ an toàn giữa xe điện và xe động cơ đốt trong. Một vụ việc gần đây liên quan đến chiếc Wuling Binguo (Bingo) cũng được cho là bốc cháy khi đang đỗ trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động tại Trung Quốc.

Các vụ việc gây chú ý gần đây, bao gồm cả những sự cố liên quan đến Xiaomi SU7, đã làm dấy lên tranh cãi về độ an toàn của pin cũng như độ an toàn tổng thể của phương tiện. Cơ quan quản lý Trung Quốc đã phản ứng bằng cách yêu cầu áp dụng tay nắm cửa cơ khí bắt buộc, đồng thời ban hành tiêu chuẩn pin mới mang tên “Không cháy, không nổ”, dự kiến có hiệu lực từ tháng 7.