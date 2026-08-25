Trung Quốc: Geely triệu hồi hơn 74.000 xe Lynk & Co do lỗi LiDAR

Cơ quan Quản lý Giám sát Thị trường Nhà nước Trung Quốc ngày 21/8 ra thông báo cho biết Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. sẽ triệu hồi 74.037 xe Lynk & Co được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 8/1/2025 đến 12/12/2025.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng tới một số mẫu xe, gồm Lynk & Co 900, Lynk & Co 10 EM-P, Lynk & Co 07 và Lynk & Co 08.

Dòng xe Lynk & Co 900 tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Nguyên nhân của đợt triệu hồi xuất phát từ những biến động trong quá trình sản xuất của nhà cung cấp. Cụ thể, chip IC nguồn (mạch tích hợp) bên trong một số cụm LiDAR có thể đã bị hư hại trong quá trình sản xuất.

Lỗi này có thể khiến hệ thống nhận diện, cảnh báo hoặc xử lý một số đối tượng không đầy đủ khi hệ thống hỗ trợ lái kết hợp được kích hoạt, dẫn tới nguy cơ mất an toàn trong những điều kiện khắc nghiệt. Lynk & Co cam kết thay thế miễn phí các cụm LiDAR bị ảnh hưởng.

Quy mô của đợt triệu hồi này khá lớn. Theo số liệu được trang Jiemian News trích dẫn, doanh số lũy kế của 4 mẫu xe nói trên trong năm 2025 đạt 147.800 chiếc, đồng nghĩa khoảng một nửa số xe bán ra bị ảnh hưởng.

Cùng thời điểm, Geely cũng triệu hồi 18.878 chiếc Galaxy M9 với cùng nguyên nhân, nâng tổng số xe bị ảnh hưởng thuộc hai thương hiệu và 5 mẫu xe lên gần 93.000 chiếc.

Một chủ xe Lynk & Co đang lái xe thì màn hình thông tin giải trí hiển thị thông báo cho biết một số chức năng bị hạn chế (Ảnh: Sina).

Theo Jiemian News, các cụm LiDAR trên các xe Lynk & Co bị ảnh hưởng là do RoboSense, một công ty có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Geely, cung cấp. Sản phẩm của RoboSense được sử dụng rộng rãi trên xe của các thương hiệu Zeekr, Lynk & Co và Galaxy.

Đợt triệu hồi diễn ra sau nhiều tháng số lượng khiếu nại của người dùng ngày càng gia tăng. Kể từ tháng 6, nhiều chủ xe phản ánh tình trạng xuất hiện cảnh báo "lỗi chức năng LiDAR phía trước", sau đó các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) bị vô hiệu hóa.

Nhiều chủ xe bày tỏ sự thất vọng trước việc các đại lý 4S thiếu minh bạch trong quá trình xử lý. Một số đại lý ban đầu thậm chí cho rằng lỗi xuất phát từ kính chắn gió bị bẩn.

Thông báo "LiDAR phía trước gặp trục trặc, vui lòng liên hệ đại lý" hiển thị trên màn hình (Ảnh: Autohome).

Một chủ xe Lynk & Co 10 EM-P từng hai lần gặp tình trạng hỏng LiDAR trong vòng một năm cho biết anh không còn dám sử dụng các tính năng lái xe thông minh trên đường đô thị, do lo ngại hệ thống có thể bất ngờ gặp sự cố.

Không chỉ vấn đề kỹ thuật, cách xử lý sau bán hàng của Lynk & Co cũng bị "lên án". Các chủ xe cho biết chính sách bồi thường không thống nhất, từ phiếu bảo dưỡng, bảo hành trọn đời đến điểm thưởng.

Người dùng cũng bày tỏ lo ngại về quy trình sửa chữa, khắc phục lỗi. Để thay thế LiDAR, cần phải tháo dỡ một phần trần xe, nên một số chủ xe lo sợ sau khi sửa chữa có thể phát sinh tiếng kêu trong nội thất, vấn đề về độ kín khít hoặc làm giảm giá trị bán lại của xe.

Cuộc khủng hoảng chất lượng này diễn ra vào thời điểm không thuận lợi đối với Lynk & Co. Doanh số của thương hiệu này tại Trung Quốc đã giảm mạnh, với lượng xe bán ra trong tháng 7 giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 7 tháng đầu năm, doanh số lũy kế của Lynk & Co đạt 160.600 xe, tức là hãng mới hoàn thành chưa tới 40% mục tiêu doanh số 400.000 xe cho cả năm.

Thương hiệu Lynk & Co có mặt tại thị trường Việt Nam từ tháng 8/2023 và đến nay sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng, gồm các mẫu: Lynk & Co 01, Lynk & Co 02, Lynk & Co 03/03+, Lynk & Co 05, Lynk & Co 06, Lynk & Co 08, Lynk & Co 09 và Lynk & Co 900.

Hiện chưa có thông tin về việc các mẫu xe Lynk & Co phân phối tại Việt Nam có bị lỗi cảm biến LiDAR tương tự như xe ở Trung Quốc hay không.